Tegola pesantissima: lesione alla caviglia e lungo stop per il capitano

Il grave infortunio nell’ultima partita di campionato lo scorso weekend: rientro previsto direttamente nel nuovo anno

Pesante tegola, con il capitano che rischia uno stop di diverse settimane dopo l’ultima giornata di campionato, in attesa del ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali.

La sosta non porta buone notizie in casa Reggiana, che dovrà rinunciare per le prossime partite a un elemento fondamentale come Paolo Rozzio. Il 32enne difensore e capitano si era infortunato nell’ultima gara del campionato di Serie B pareggiata contro il Catanzaro, costretto alla sostituzione nel secondo tempo della sfida giocata al ‘Mapei Stadium’. Si temeva un brutto infortunio per Rozzio già dai primi accertamenti, con l’esperto giocatore che nelle scorse ore si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per avere una situazione più chiara sul problema alla caviglia e i tempi di recupero.

Infortunio Rozzio: due mesi di stop per il capitano della Reggiana

Dal bollettino della società emiliana non arrivano infatti buone notizie per il difensore: “AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. Stefano Bondi, comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il capitanoPaolo Rozzio hanno confermato una lesione osteo-legamentosa di medio grado della caviglia sinistra. La prognosi è variabile dai 40 ai 60 giorni in funzione dell’evoluzione del quadro”, si legge nella nota del sodalizio granata.

Rozzio potrebbe quindi restare ai box per due mesi, chiudendo in anticipo il suo 2024. Il centrale classe ’92 rientrerebbe così solo nel nuovo anno e dopo la sosta invernale che fermerà il campionato cadetto nelle prime due settimane di gennaio. Il tecnico Viali perderà per le prossime partite un elemento fondamentale come Rozzio, che finora malgrado un infortunio muscolare aveva collezionato già 10 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia. Adesso al suo posto potrebbero trovare più minutaggio il giovane di proprietà dell’Inter Fontanarosa (attualmente in prestito) o il più esperto Sampirisi.

La Reggiana si trova al momento al quindicesimo posto in classifica con 14 punti e al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali sarà di scena nella trasferta sul campo del Cesena. Senza ovviamente capitan Rozzio, che probabilmente si rivedrà sui campi di gioco nel 2025.