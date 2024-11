Roma, Pellegrini ai tifosi a Trigoria: “Sto male quanto voi” | VIDEO CM.IT

Le parole del capitano giallorosso raccolte dall’inviato di Calciomercato.it: “Non siamo stupidi, sappiamo che le cose non vanno”

Giornata importante per la Roma, con l’annuncio del ritorno di Claudio Ranieri in panchina. Per il tecnico di Testaccio futuro da dirigente, con voce in capitolo sul nome del prossimo allenatore. Intanto a Trigoria c’è da registrare il colloquio distensivo tra il capitano, Lorenzo Pellegrini, e alcuni tifosi presenti fuori il cancello del centro di allenamento dei giallorossi.

“Sto male quanto voi per questa situazione, ma non va bene dirmi che manca il rispetto per la maglia – ha detto Pellegrini, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it – Per me quello non mancherà mai! Non siamo stupidi, sappiamo che le cose non vanno”.