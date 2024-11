Italia, la gioia di Tonali e Di Lorenzo: doppio annuncio in diretta

L’Italia vince e convince contro il Belgio: il commento dei protagonisti nel post partita. Da Tonali a Di Lorenzo

Un gol di Sandro Tonali ha deciso la sfida tra Belgio e Italia valida per la penultima giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri vincono in modo autorevole imponendo un gioco interessante, soprattutto nel primo tempo, suggellato dalla rete pesante dell’ex milanista.

Proprio Tonali ha commentato la vittoria in terra belga ai microfoni di ‘Rai1’ nel post partita: “Bello trovare il primo gol in nazionale e vincere così. Abbiamo dimostrato che ci giochiamo ogni partita ed è bello perchè nel gruppo c’è molta serenità. Abbiamo trovato la stabilità e fuori dal campo ci divertiamo. Ogni partita è diversa, oggi giocavamo contro una squadra molto forte e abbiamo cercato i nostri spazi all’interno della partita. Cerchiamo quindi le soluzioni in base alla gara. Nessuno stasera si è inventato niente. Facciamo bene ciò che sappiamo fare”.

Belgio-Italia, Di Lorenzo: dalla vittoria al duello con Lukaku

Una grande prestazione quella della truppa di Luciano Spalletti che continua il percorso di rinascita iniziato dopo la debacle agli ultimi Europei.

Tra i protagonisti ritrovati anche Di Lorenzo che alla ‘Rai’ ha detto: “La cosa più importante è il risultato che ha fatto la squadra. Identità? Conta di più quello che vogliamo fare noi rispetto agli avversari. Il mister ci chiede di giocare e divertirci. Ha scelto questo nuovo modulo con tanti calciatori di qualità che non da molti riferimenti agli avversari. In Germania è stata una parentesi brutta. Stiamo vincendo le partite e si sta creando entusiasmo con un gruppo serio, una famiglia”.

Sul duello con Lukaku: “Quando incontri questi grandi giocatori devi provare a limitarli il più possibile e ci siamo riusciti. La fase difensiva però comprende tutta la squadra. Attacchiamo e difendiamo tutti insieme. Come dice anche il mister anche i difensori devono saper giocare. Non ci sono più ruoli definiti. Ciò che ci chiede il mister poi proviamo a metterlo in campo in partita”.