“Non stava bene, ma ha giocato con la Juve”: scoppia la lite col ct

Sosta del campionato al veleno: scoppia la polemica a distanza col commissario tecnico della Nazionale

La mancata convocazione in Nazionale ha sorpreso tutti. Il giocatore nel mirino del commissario tecnico che accende la polemica.

Protagonista di un positivo inizio di stagione con la maglia del Torino, Vanja Milinkovic Savic è tra le poche note liete della squadra di Paolo Vanoli. La formazione granata era partita col piede giusto in campionato, strappando un pareggio sul campo del Milan, battendo Atalanta e Venezia prima di pareggiare in casa contro il Lecce e fare risultato in quel di Verona.

Da quel momento, il Toro ha incassato sei sconfitte e un solo successo, di misura sul Como, perdendo anche sul campo del Cagliari e acuendo il malumore dei tifosi nei confronti della squadra e soprattutto del presidente Urbano Cairo. A ‘salvarsi’ è proprio il portiere serbo Vanja Milinkovic Savic che se in casa granata è un punto fermo, negli ultimi mesi ha perso il posto in Nazionale.

Torino, polemica tra Milinkovic Savic e il ct serbo

L’estremo difensore del Torino, infatti, non è stato convocato dalla sua nazionale per la Nations League, con la Serbia che affronterà Svizzera e Serbia in questa sosta dei campionati.

Milinkovic-Savic aveva già perso il posto da titolare in occasione degli Europei e per questo giro di partite non è stato neanche convocato. Ormai sembra chiaro che tra il classe ’97 e il commissario tecnico serbo Dragan Stojkovic non scorra buon sangue.

Una sensazione confermata dalle parole dello stesso ct che ha così commentato la scelta di non convocare il portiere ex Standard Liegi: “Mi aveva detto che non stava bene, però contro la Juventus ha giocato” ha spiegato il ct Stojkovic che ha poi proseguito: “Farà delle terapie, per questo non l’ho convocato”. In realtà Milinkovic-Savic non è al top, ma in questo momento della stagione sta stringendo i denti per difendere i pali del Torino. Certamente non una bella notizia per Vanja, che già in estate aveva perso il posto da titolare a favore di Predrag Rajkovic, connazionale in forza al’Al-Ittihad, in Arabia Saudita.