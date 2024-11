Kvaratskhelia al posto di Leao: arriva il primo via libera

Possibile svolta nel mercato di azzurri e rossoneri: c’è il primo ok per provare a concludere l’affare

Tempo di pausa per le nazionali, tempo in cui le voci di mercato si intensificano. Voci che riguardano due tra i nomi più importanti della nostra Serie A, con Milan e Napoli che aspettano il rientro di Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia, impegnati con le proprie nazionali in Nations League.

Il portoghese è stato un nome molto chiacchierato nelle ultime settimane, ma le recenti prestazioni contro Real Madrid e Cagliari sembrano aver riportato il sorriso nel portoghese e nell’ambiente rossonero, almeno per quanto riguarda il proprio numero 10. Il nome di Leao però torna ad essere al centro delle voci di mercato. Voci che lo vorrebbero lontano da Milano e dal Milan, anche se in una recente intervista l’attaccante lusitano ha sottolineato di trovarsi molto bene nel capoluogo lombardo.

Milan e Napoli, Leao e Kvaratskhelia nella lista del Barcellona

Il nome di Leao però è tornato in voga in ottica Barcellona. Il club catalano starebbe infatti cercando rinforzi sulle corsie d’attacco e avrebbe individuato in Leao uno dei nomi su cui puntare.

Dalla Spagna hanno infatti recentemente parlato di come il portoghese sarebbe disposto a trasferirsi in terra iberica. L’obiettivo del Barcellona è puntare su un giocatore di prima classe, grazie anche a nuovi introiti in arrivo dallo sponsor tecnico e come riferisce ‘fichajes.net’ sono cinque i nomi monitorati dalla dirigenza. Leao è uno di questi: il rapporto tra lui e Fonseca non è ottimale e questa potrebbe essere una carta a favore del Barcellona. Certo il prezzo rischia di complicare le cose, come nel caso di Kvaratskhelia. Anche il georgiano è nella lista di Deco, ma il rinnovo con il Napoli ancora non c’è. Per questo il club partenopeo potrebbe dire sì ad una possibile partenza del calciatore, prima che il prezzo del cartellino possa abbassarsi. Trattare con de Laurentiis però non sarà facile.

Tra gli altri nomi presi in considerazione c’è Nico Williams, nome non nuovo e da tempo nei radar blaugrana, che ha una clausola da 60 milioni di euro. Infine due occasioni low-cost, Momo Salah e Leroy Sane: i loro contratti termineranno alla fine della stagione. Una situazione salariale che alletta e non poco i catalani, anche se in questo caso toccherebbe fare un esborso economico importante in termini di ingaggio.