Danilo al Manchester United, è già tutto deciso

Il difensore brasiliano accostato al club inglese per la prossima stagione: per Amorim la scelta è già stata fatta

Sembrava essere destinato ad andare via già a gennaio: l’inizio di stagione di Danilo è stato molto complicato con Thiago Motta che ha spesso fatto altre scelte, lasciandolo in panchina.

Con il passare delle giornate e l’infortunio di Bremer, le cose sono cambiate e il capitano è tornato per diverse settimane titolare, prima di riaccomodarsi in panchina nelle ultime tre uscite stagionali. Ora che anche Cabal si è fatto male e che, in attesa degli accertamenti da parte dello staff sanitario della Juventus, anche il suo stop sembrerebbe essere molto lungo, un addio a stagione in corso del brasiliano sembra ormai impossibile con Giuntoli che deve già intervenire per allungare la retroguardia a disposizione di Motta e comprare uno o due difensori.

L’addio a fine stagione, con il contratto in scadenza nel 2025 (con possibile rinnovo automatico in caso arrivi al 50% di presenze stagionali), appare però quasi certo e da tempo si parla anche di un interessamento del Manchester United. L’ex City potrebbe tornare in Premier League, cambiando però la sponda di Manchester e farlo a parametro zero rappresenterebbe un vantaggio per i Red Devils. Su questa ipotesi arriva ora il verdetto finale, con Amorim che avrebbe detto la sua.

Calciomercato Juventus, Amorim ha preso la decisione su Danilo

Stando a quanto riferisce ‘givemesport’, infatti, il nuovo allenatore del Manchester United avrebbe già fatto sapere alla società il suo parare sull’arrivo per la prossima stagione di Danilo.

Giudizio negativo e affare già sfumato con l’ex Sporting che avrebbe intenzione di puntare su un altro tipo di calciatore: più che l’esperienza di Danilo, la scelta di Amorim sarebbe ricaduta sul 21enne Alvaro Fernandez Carreras, giovane uscito dal settore giovanile del Manchester United prima di trasferirsi al Benfica. L’allenatore vorrebbe che il club lo riportasse in Inghilterra, ritenendolo più adatto al suo tipo di gioco rispetto al difensore della Juventus. Scelta fatta, quindi, con Danilo che avrà ancora diversi mesi per capire il suo futuro.