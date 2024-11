Cobolli ‘chiama’ Bove e incensa Ranieri: “La persona giusta al momento giusto” | VIDEO CM.IT

A Fiumicino per attendere il nuovo allenatore della Roma, il tennista italiano ha toccato diversi temi, a cominciare dal suo legame con la realtà giallorossa

L’attesa è palpabile all’aeroporto di Fiumicino. D’altronde, non è una serata come le altre dopo che nel tardo pomeriggio la Roma ha chiuso per il ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio ha infatti accettato la proposta giallorossa, mettendosi immediatamente a disposizione di quella che per lui è stata sempre la sua seconda casa. Il Ranieri ter, dunque, raccoglierà l’eredità di Juric per imprimere la svolta definitiva ad una stagione iniziata male e proseguita peggio.

Ad attendere il ritorno in Italia dell’ormai nuovo allenatore giallorosso è stato un nutrito gruppo di tifosi della Roma. Tra questi, ha rilasciato una breve intervista – rispondendo ad alcune domande di calciomercato.it – il tennista Flavio Cobolli: “Sono venuto a prendere il mister. Credo che Ranieri sia la persona giusta al momento giusto, non vediamo l’ora che inizi quest’avventura. Magari intercede anche per riportare a casa qualcuno? Speriamo, sono sempre in contatto con tutti“.

Cobolli si è poi espresso non solo su Bove, definendolo “un grande protagonista e un grande calciatore” che “avrei tenuto”, ma anche sul particolare momento che sta attraversando la compagine giallorossa: “Vado allo stadio ogni domenica quando posso perché sono un tifoso della Roma e come diciamo noi, non guardiamo ai risultati ma tifiamo la maglia”.