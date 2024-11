Montero-Juve, esonero UFFICIALE: già scelto il sostituto per la Next Gen

Il club bianconero ha ufficializzato il cambio di guida tecnica: addio a Paolo Montero in seguito ai risultati della formazione Under 23

Ora è ufficiale: Paolo Montero non è più l’allenatore della Juventus Next Gen. Il club bianconero ha annunciato l’esonero del tecnico alla guida della formazione Under 23.

“La Juventus comunica di avere sollevato in data odierna Paolo Montero dal ruolo di allenatore della Next Gen”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società bianconera. “La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24.

Il Club desidera anche confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua”. Montero paga i deludenti risultati raccolti nelle 14 partite alla guida della seconda squadra bianconera, che milita nel girone C di Serie C. La Next Gen occupa attualmente l’ultimo posto in classifica con solo 7 punti totalizzati nelle prime 14 giornate. Juventus Next Gen in piena zona retrocessione in Serie C: Brambilla prende il posto di Montero

La Juve ha deciso di richiamare Massimo Brambilla. Nelle prossime ore l’ex allenatore della Next Gen tornerà alla guida dei bianconeri a pochi mesi dalla separazione avvenuta la scorsa estate.

Il tecnico si è appena dimesso da allenatore del Foggia, club che milita nello stesso girone della Juventus Next Gen e che lo aveva scelto nella scorsa estate dopo l’addio ai bianconeri. Brambilla era stato esonerato a fine settembre e richiamato nelle scorse settimane dopo le dimissioni di Ezio Capuano. Il tecnico, a sua volta, ha però rassegnato le dimissioni liberandosi dalla società pugliese. È tutto pronto per il suo ritorno alla Juve.