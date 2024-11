Inter, scelto l’erede di Thuram: servono 100 milioni di euro

I nerazzurri ragionano su come sostituire l’attaccante francese in caso di partenza: ecco il possibile rimpiazzo, operazione molto costosa

E’ uno degli uomini copertina dell’Inter, un’altra grande intuizione di Beppe Marotta che lo scorso anno lo ha prelevato a parametro zero, ottenendone subito un rendimento di altissimo livello, quasi devastante. Marcus Thuram ha avuto un ruolo importantissimo nella vittoria dell’ultimo scudetto e oggi e uno dei giocatori chiave della squadra.

Nella primissima parte di campionato, ci ha pensato lui a sopperire alla media gol di Lautaro Martinez un po’ crollato rispetto allo scorso anno. Adesso, anche lui non segna da un po’, ma la sua presenza si fa sempre sentire. Ed è inevitabile che su di lui ci sia sempre l’interessamento di diversi club di alto livello in Europa.

L’Inter non vorrebbe, naturalmente, privarsi di lui e per questo ha fissato una clausola rescissoria piuttosto alta, intorno ai 90 milioni di euro. Ma qualora qualcuno dovesse presentarsi con quella cifra e il giocatore dovesse voler andare via, occorrerebbe sostituirlo. A quel punto, le risorse per farlo non mancherebbero, in ogni caso.

Inter, per il dopo Thuram si punta su Gyokeres: il verdetto

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, nel consueto sondaggio pubblicato sul proprio profilo su ‘X’, quale sarebbe il nome ideale per rimpiazzare il francese. E a prevalere è stato Viktor Gyokeres.

Lo svedese è uno dei nomi più pubblicizzati del momento, grazie alla sua media gol altissima con lo Sporting. Per il 36,7% dei partecipanti al sondaggio, l’Inter dovrebbe, in caso di addio di Thuram, presentarsi a Lisbona con i 100 milioni della clausola rescissoria per portarlo subito a Milano. Nel sondaggio, Gyokeres ha vinto però di poco su Osimhen, votato dal 34,7%. Convincono meno invece i profili di Zirkzee (16,3%) e di Isak (12,2%).