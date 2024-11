“Vergognati”: lo sfogo di Conte sul Var non va giù, scoppia il caos

L’allenatore del Napoli ha pesantemente contestato il rigore assegnato all’Inter: polemica durissima

È arrabbiatissimo Antonio Conte quando si presenta ai microfoni di DAZN per commentare Inter-Napoli. Non è la partita ad averlo fatto innervosire, con gli azzurri che hanno portato a casa un prezioso pareggio che poteva anche essere una vittoria se Simeone avesse messo dentro il tiro avuto all’ultimo minuto.

Il tecnico dei partenopei è infuriato per la concessione del calcio di rigore (poi sbagliato da Calhanoglu) all’Inter e per il mancato intervento del Var. Così, quando arriva ai microfoni della piattaforma streaming diventa un fiume in piena: “Cosa significa che il VAR non può intervenire? Intervengono solo quando gli conviene?” L’allenatore del Napoli ha poi aggiunto che il Var deve poter essere usato per correggere gli errori arbitrali: “Quello su Anguissa-Dumfries è un errore clamoroso. Ci stiamo trovando nuovamente in una situazione in cui nascono retropensieri”.

Parole che sono diventate subito di dominio pubblico e hanno suscitato numerosi reazioni con tanti tifosi, e non solo, che si sono scagliati contro Conte.

Inter-Napoli, Conte contro il VAR: “Buffone”

Su X si susseguono i commenti sulle parole del tecnico del Napoli e a prendere la parola sono anche esperti e giornalisti.

Come Giovanni Capuano che non risparmia frecciate Conte: “Avrebbe potuto chiederlo direttamente a Rocchi se solo si fosse presentato all’incontro con gli allenatori”. Ma anche come i tifosi dell’Inter che affermano che l’ex dovrebbe vergognarsi. Dall’altro versante c’è anche chi lo difende ed è d’accordo con lui nel ritenere che il Var dovrebbe essere usato meglio.

Ecco dei tweet sullo sfogo di Conte:

#Conte furioso contro il #Var, sbraita che dovrebbe intervenire sempre e comunque e che in ogni caso dovrebbero spiegargli come funziona. Avrebbe potuto chiederlo direttamente a #Rocchi se solo si fosse presentato all’incontro con gli allenatori. — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 10, 2024

Il furbetto sta spostando l’attenzione sul VAR perché oggi di calcio non può parlare vista la lezione presa da Inzaghi! Buffone oggi ti é andata di lusso stai tranquillo non fare il finto incazzato! #Conte #Inter💙🖤 https://t.co/KHjHiwOFY6 — NeroAzzurro 1908 (@InterMilano89) November 10, 2024

La buffonata del rigore su Politano a Conte e’ andata benissimo, mentre stasera per mascherare la miseria della sua squadra spara a 0 sul VAR. #InterNapoli — PokerdiQ (@Ghiacciobollen) November 10, 2024

#Conte invece di piangere e farfugliare tartagliando sul #VAR, guarda dove sei stato graziato.

Di questo non parli? Contro l’#Empoli non parlavi quando eri stipendiato da noi? Vergognati, gobbo. Torna a casa tua. #InterNapoli pic.twitter.com/8MWoIKDkBS — Luca Gelpi (@iLuca90) November 10, 2024

Lo sfogo di #Conte (ai microfoni di DAZN) sul #Var lo condivido totalmente. Concetto semplice: c’è uno strumento tecnologico che potrebbe correggere tanti errori oggettivi, senza necessità di interpretazioni. Basterebbe utilizzarlo seriamente. Non serve un altro arbitro in video. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 10, 2024

Imbarazzante nei toni Antonio Conte ai microfoni, puoi avere qualsiasi messaggio da comunicare ma passa per populismo se espresso così. — Laudantes (@Laudantes) November 10, 2024

Dite al piangina di Conte che contro l Empoli ha avuto lo stesso rigore e li è stato muto…. non cambi mai, parliamo del secondo tempo dove l’unico tiro è stato al 93esimo #internapoli — Lucy ⭐🖤💙⭐🇲🇨🆑16🇮🇹 (@LucyCaloguri) November 10, 2024