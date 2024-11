Tomori in Inghilterra, ‘giallo’ Milan: ecco cosa può succedere

Il centrale rossonero potrebbe non essere presente a Milanello nei prossimi giorni: c’è la spiegazione che risolve il mistero

Un pareggio che sa di sconfitta e che mina tutte le certezze costruite con l’impresa di Madrid. Il Milan si è ritrovato ancora una volta costretto a fare i conti con antichi errori e nuove preoccupazioni.

Fonseca ha ritrovato Leao, splendido protagonista prima al Bernabeu, quindi a Cagliari, ma ha perso la difesa: troppi gol incassati dai rossoneri, troppo facilmente gli avanti avversari riescono ad arrivare dalle parti di Maignan. Tre le reti subite contro la formazione di Nicola e il reparto arretrato è finito sotto accusa.

Lì dove da un po’ di tempo Tomori non è più titolare indiscutibile: schierato dal primo minuto nelle quattro partite di Champions, in campionato nelle ultime quattro gare ha collezionato appena undici minuti. Così Carsley ha scelto di non convocarlo per i prossimi due impegni di Nations League, come del resto accade ormai da un paio di anni. Il difensore potrebbe però comunque volare in Inghilterra e non essere presente alla ripresa degli allenamenti. Un giallo? Non proprio perché proprio la Nazionale inglese potrebbe convocarlo nei prossimi giorni.

Milan, per Tomori convocazione in arrivo

Fikayo Tomori è stato, infatti, preallertato dal ct ad interim della Nazionale dei Tre Leoni per le non perfette condizioni di alcuni difensori inseriti nella lista dei convocati di Carsley.

Così il difensore del Milan nei prossimi giorni potrebbe non essere presente a Milanello e volare in Inghilterra per rispondere alla chiamata della Federcalcio: la decisione finale arriverà nelle prossime ore con l’Inghilterra che domani si radunerà. Potrebbe esserci anche Tomori, mentre Fonseca ovviamente spera di poterlo avere a disposizione in queste due settimane per mettere a punto la fase difensiva che a Cagliari ha fatto acqua da tutte le parti.

Servirà blindare la porta di Maignan per poter rilanciare le ambizioni del Milan che, con una partita in meno, si trova a meno otto punti dalla vetta della classifica e a meno sette dalla zona Champions e deve trovare continuità per poter entrare nel trenino di sei squadre che comanda il campionato.