Tegola Juventus, infortunio UFFICIALE: c’è la lesione

Non arrivano notizie positive per la Juventus dopo gli ultimi esami effettuati. Ecco le condizioni del giovane calciatore di Thiago Motta: l’annuncio ufficiale

La Juventus è reduce dalla buona vittoria nel derby contro il Torino per 2-0. Un successo, che unito al pari tra Inter e Napoli, ha permesso ai bianconeri di tornare molto vicini alla vetta della classifica.

Vlahovic e compagni restano quindi tra i candidati alla lotta scudetto ed arrivano alla sosta sesti ma con soli due punti di ritardo dalla capolista. Si respira quindi un ritrovato ottimismo per i bianconeri che però perdono proprio a margine della sosta per le nazionali un giovane talento che stava provando timidamente a farsi largo alla corte di Thiago Motta.

Ancora problemi fisici infatti per Vasilije Adzic, out già contro il Torino come aveva anticipato alla vigilia in conferenza stampa lo stesso allenatore italo-brasiliano. Il talentuoso montenegrino, che finora ha messo insieme un gettone in Serie A ed uno in Champions, ha infatti riportato un problema muscolare alla coscia destra, che ha portato il club ad approfondire la questione.

Juventus, bollettino medico su Adzic: c’è la lesione

Infortunio quindi per il classe 2006, che stava provando pian piano a farsi vedere agli occhi di Motta.

Intanto a chiarire le sue condizioni ci ha pensato la stessa Juventus con una nota ufficiale apparsa in questi minuti sul sito del club. Nella stessa viene evidenziato: “Vasilije Adzic, che venerdì aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso – medio grado dell’adduttore lungo”.

A margine della stessa nota si apprende anche che “tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”. La Juventus perde quindi un tassello proprio appena prima della sosta per le nazionali, e spera di recuperarlo quanto prima. Dopotutto la progressione della truppa di Motta passa sul lungo periodo anche dalla crescita dei più giovani, Adzic compreso che è ancora in attesa di mostrare il proprio valore.