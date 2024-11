Social Football Summit 2024, annunciato il programma speaker, format e workshop: i dettagli

Nella Sala Stampa delle Bandiere del Comune di Roma Capitale, è stata presentata la 7a edizione del Social Football Summit 2024. L’evento dedicato alla Football Industry, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 19 e 20 novembre

In occasione della conferenza stampa è stato presentato il programma dettagliato delle due giornate con la presentazione degli speaker e del nuovo format. Un’edizione ricca di novità con la presenza di oltre 150 speaker e di tutte le istituzioni sportive italiane.

Due giorni di condivisione e approfondimenti su innovazione, marketing, comunicazione, finanza, social inclusion, health e turismo sportivo. Sono intervenuti Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Gianfilippo Valentini e Massimo Tucci, rispettivamente Founder e Direttore del Social Football Summit, la giornalista Giusy Meloni, Speaker e presentatrice della serata degli awards e Gaetano Biallo Direttore AIL, Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma charity partner dell’evento.

Alessandro Onorato ha voluto celebrare l’evento con queste parole: “Il Social Football Summit è un evento importante per Roma. Contribuisce alla crescita turistica, con centinaia di arrivi dall’estero, dall’Arabia fino al Canada, e a dare un’immagine moderna di Roma. Vogliamo continuare a valorizzare il turismo congressuale, settore in cui Roma sta crescendo moltissimo. Nel 2023 nella classifica Icca abbiamo scalato 7 posizioni, passando dal 14° al 7° posto per numero di congressi internazionali ospitati. È sempre bello inoltre vedere molte ragazze e ragazzi seguire i talks, appassionarsi e fare domande ai professionisti. Il compito di noi amministratori cittadini è anche questo: creare momenti di confronto, stimolare i giovani e includerli nella società per valorizzarli”.

Social Football Summit 2024: la conferenza stampa dell’evento

Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche Gianfilippo Valentini, Founder del Social Football Summit: “SFS è cresciuto e questo gli ha permesso di diventare un riferimento per tutta la Football Industry. Lo dimostrano l’aumento dei partecipanti e delle aziende presenti. Il 19 e 20 allo Stadio Olimpico ci saranno tutte le squadre professionistiche Italiane, molti club internazionali e tutte le istituzioni sportive oltre a moltissime aziende internazionali.

Siamo diventati un momento di riflessione e condivisione per molti protagonisti di questo settore. Con la città di Roma abbiamo creato un rapporto importante e duraturo anche grazie alla sua predisposizione ad ospitare eventi di questo tipo. Roma capitale e la Regione Lazio ci stanno supportando in modo costante”.

Subito dopo, anche l’intervento di Massimo Tucci: ‘‘Il calcio ha bisogno di occasioni di incontro, crescita e sviluppo. SFS mira a dare un contributo in termini di condivisione, creazione di opportunità di business e professionalizzazione del settore affrontando le tematiche più rilevanti e portando nella città di Roma stakeholder italiani ed internazionali di altissimo livello”.

Anche la speaker e giornalista Giusy Meloni, conduttrice dell’evento, ha parlato in conferenza: “Per il secondo anno consecutivo, ho il piacere di condurre i SFS Awards. È un onore per me essere presente in questa serata speciale, in cui verranno premiate molte figure di spicco della passata stagione calcistica”.

Infine la dichiarazione di Gaetano Biallo: “Siamo orgogliosi di annunciare questa importante partnership con il Social Football Summit, un’occasione unica per portare avanti i progetti di AIL e sensibilizzare nuovi pubblici. Questa collaborazione permetterà di creare momenti di condivisione e speranza per i nostri assistiti, mostrando come ancora una volta il mondo dello sport possa essere un potente motore di solidarietà e cambiamento sociale. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per l’opportunità di far conoscere la nostra missione e di costruire legami preziosi con le società calcistiche, le aziende e le istituzioni”.