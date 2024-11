Roma, continua la ‘caccia’ al nuovo allenatore (e ai Friedkin): cosa sta succedendo a Trigoria

È rebus sul nuovo allenatore e sull’effettiva presenza dei proprietari giallorossi in città: da Mancini a Terzic e Lampard, ecco la situazione

DA TRIGORIA – La Roma si è risvegliata più smarrita che mai. Senza dirigenza, senza allenatore e con un margine di 4 punti sulla salvezza. Il ko col Bologna di ieri ha prodotto l’esonero di Ivan Juric, che aveva già il destino segnato, e la pressione sulla proprietà che deve far arrivare a Trigoria il nuovo tecnico il prima possibile. “Ci prenderemo qualche giorno per decidere con calma, ma nessuna transizione perchè i Friedkin vogliono vincere subito”, ha detto ieri Ghisolfi.

Ma la Roma mercoledì tornerà ad allenarsi e in preparazione della supersfida col Napoli – al netto della sosta per le nazionali – serve ottimizzare i tempi. Anche perché tanti titolari non sono stati convocati e quindi ci sarà da cominciare subito a lavorare e parlare con i vari Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dybala, Svilar. Ad oggi il centro sportivo è deserto, la squadra ha due giorni di riposo, questa mattina si è visto anche il CFO Maurizio Lombardo. Intanto continua il rebus sui Friedkin e il loro arrivo nella capitale, che era di certo previsto per sabato. Poi sono stati annullati tutti i voli e le prenotazioni ‘accessorie’ nella capitale. Dan e Ryan non volevano ‘pubblicità’, sperano di restare in incognito anche per non incappare in contestazioni furiose visto il clima nei loro confronti. E ovviamente, con la certezza che fossero sbarcati effettivamente a Roma due giorni fa, sarebbero stati costretti a farsi vedere anche all’Olimpico.

Giallo sull’arrivo dei Friedkin, Lampard pista più fredda: la situazione in casa Roma

In queste ore si sono diffuse indiscrezioni sulla loro presenza in Italia, più precisamente a Ladispoli in una sorta di resort di lusso che è un po’ la loro ‘fortezza’, come riportato da ‘Dagospia’. Già nel 2020 avevano affittato l’intero albergo (che ufficialmente in questi giorni è chiuso), è possibile che abbiano fatto lo stesso dopo essere arrivati di nascosto. Anche se dal club giallorosso sono arrivate subito delle secche smentite in questo senso. Resta comunque uno scenario plausibile. Intanto continua la ricerca dell’allenatore, con Roberto Mancini che resta in pole e gli altri nomi che si succedono.

Su Rudi Garcia non ci sono conferme, di Lampard scrivono in Inghilterra che è il nome principale per il Coventry City e non risultano contatti effettivi, 17esimo in Championship. Ranieri tornerebbe, ma non è stato contattato e non è il tipo di profilo su cui hanno intenzione di puntare i Friedkin. A margine ci sarebbe anche l’opzione Edin Terzic, tecnico straniero e giovane (42 anni) arrivato in finale di Champions col Dortmund, che resta comunque complesso. Un outsider che non ha legami con la piazza e con l’Italia stuzzica la proprietà.