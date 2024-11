Mondiale per Club, sorteggio fissato: le possibili avversarie di Inter e Juventus

Nerazzurri e bianconeri in lizza per il Mondiale del Club, tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio del torneo che si svolgerà la prossima estate

Tra varie incertezze, discussioni, polemiche, con i dubbi legati agli stadi, alla presenza degli sponsor, alla copertura televisiva, intasando un calendario già pieno in maniera folle, il Mondiale per Club sembra comunque destinato a partire. Il nuovo torneo ideato dalla FIFA, che coinvolgerà ben 32 squadre tra cui Juventus e Inter, si svolgerà in estate e prenderà ben presto vita.

Il format ricalcherà quello delle ultime edizioni dei Mondiali di calcio. 32 squadre divise in otto gironi da quattro, con la disputa poi di ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. Un appuntamento prestigioso per bianconeri e nerazzurri, che conosceranno le squadre da sfidare giovedì 5 dicembre 2024. Tale infatti sarà la data del sorteggio, che si svolgerà a Miami, alle 13 ora locale, le ore 19 in Europa.

Mondiale per Club, Juventus e Inter attendono ancora l’ultima rivale

Successivamente, saranno diffuse date e orari delle partite, con almeno 72 ore di distanza garantite tra una partita e l’altra per tutte le squadre.

Delle 32 squadre che parteciperanno al torneo, se ne conoscono al momento soltanto 31. Manca l’ultima, che uscirà dalla vincente tra Botafogo e Atletico Mineiro, che si affronteranno il 30 novembre per la Copa Libertadores. Di seguito, ecco le altre partecipanti:

Europa (UEFA)

Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Benfica (Portogallo), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Salisburgo (Austria)

Sud America (CONMEBOL)

Palmeiras (Brasile), Flamengo (Brasile), Fluminense (Brasile), River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina)

Africa (CAF)

Wydad (Marocco), Al Ahly (Egitto), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Giappone), Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Nord e Centro America, Caraibi (Concacaf)

Monterrey (Messico), Seattle Sounders (USA), Club Leon (Messico), Pachuca (Messico), Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nuova Zelanda)