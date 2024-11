L’errore del Var scatena la bufera: “La partita è da ripetere”

Uno sbaglio arbitrale ha inciso sul risultato dell’incontro ed ora è arrivata la richiesta: vogliono far ripetere il match

Il weekend delle grandi polemiche. In Serie A la domenica sera è stata incendiata dalle parole di Antonio Conte che dopo Inter-Napoli è sbottato contro il Var.

Dichiarazioni al vetriolo dell’allenatore salentino che ha invocato un utilizzo diverso dell’aiuto tecnologico che dovrebbe correggere tutti gli errori arbitrali e non limitarsi al rispetto del protocollo. Frasi che hanno sollevato un polverone mediatico e che potrebbero costare anche un deferimento al tecnico del Napoli.

Ma non c’è soltanto la Serie A a fare i conti con le polemiche per gli errori arbitrali. Forse ancora più clamoroso, perché decisivo sul risultato, l’errore commesso da arbitro e VAR durante la partita tra Barcellona e la Real Sociedad con i blaugrana sconfitti per 1-0. Fa discutere però il gol annullato a Lewandowski per un fuorigioco che sembra non esserci. Le immagini del SAOT (il fuorigioco semiautomatico) sembrano infatti mostrare un’immagine diversa da quella reale e potrebbero aver invertito la punta del piede del polacco con quella di Neyef che lo stava marcando.

Bufera in Spagna: Real Sociedad-Barcellona da ripetere

Sui social in tanti hanno mostrato l’immagine incriminata e urlato al grave errore del Var e dell’arbitro. Il direttore di gara, stando a quanto riportato da AS, ha provato a spiegare il ‘giallo’ affermando che l’immagine del fuorigioco presa in considerazione dal VAR era precedente a quella invece circolata sui social e mostrava la punta del piede del bomber del Barcellona leggermente avanti a quella del difensore.

Da qui quello che potrebbe essere soltanto un equivoco, ma la spiegazione non convince tutti. Anzi c’è chi va all’attacco e invoca la ripetizione della partita. È Jota Jordi che in diretta a ‘El Chiringuito Tv’ afferma: “Questa partita deve essere ripetuta. Gli arbitri hanno deciso di ignorare il SAOT e danneggiare il Barcellona“. Una richiesta che non sarà ovviamente accolta dalla Federcalcio spagnola visto che non sembrano esserci gli estremi per parlare di un errore tecnico.