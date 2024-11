La notizia che destabilizza il Milan: le ultime su Leao

Il numero dieci della squadra di Fonseca è tornato titolare in Serie A nel match col Cagliari valevole per la dodicesima giornata

L’indiscrezione due giorni dopo Cagliari-Milan potrebbe un po’ destabilizzare l’ambiente rossonero, visto che ha come protagonista Rafael Leao, oggi in Sardegna tornato titolare in campionato dopo essere partito dal 1′ nella supersfida di Champions col Real Madrid vinta alla grande dalla squadra di Fonseca.

Leao è il calciatore più pagato della rosa coi suoi 7 milioni a stagione bonus inclusi. Nel contratto in scadenza a giugno 2028 è presente una clausola da 175 milioni di euro valida per un determinato periodo in estate e pagabile in tre esercizi. Potrebbero pagarla solo due-tre club in Europa e tra questi non c’è il Barcellona, sempre in grosse difficoltà finanziarie.

I blaugrana sembrano quelli maggiormente interessati al portoghese, anche se dalla Spagna rilanciano il forte interesse nei confronti del dieci rossonero da parte del Paris Saint-Germain. Il quale è tra coloro i quali potrebbero, volendo, pagare la clausola e portarsi a casa l’ex Lille. Stando a ‘fichajes.net’, Al-Khelaifi e soci avrebbero davvero intenzione di andare all’assalto di Leao. In cantiere ci sarebbe “una proposta importante” in grado di far vacillare il Milan.

Leao fu vicinissimo all’Inter prima di andare al Milan: un trofeo, lo Scudetto, in cinque stagioni e mezza con la maglia rossonera

Leao è sbarcato al Milan nell’estate 2019 per circa 30 milioni. Lo aveva bloccato l’Inter qualche settimana prima, ma l’affare non andò in porto per volontà di Conte, il quale spinse i nerazzurri a dirottare l’investimento su Romelu Lukaku.

Col senno di poi, quella dell’attuale tecnico del Napoli fu comunque una mossa azzeccata, considerato che il belga fu determinante nella vittoria del campionato nel 2020/2021, permettendo poi al club di incassare 113 milioni dalla sua cessione al Chelsea.

Tornando a Leao, in cinque anni e mezzo ha disputato 224 partite, realizzando 61 gol e fornendo 55 assist. Il suo apporto è stato pressoché decisivo nella stagione dello Scudetto, l’unico trofeo che ha vinto da quando veste la maglia rossonera. Il 25enne di Almada è molto meno protagonista con quella del Portogallo. In 35 presenze, il classe ’99 ha realizzato solo 4 reti.