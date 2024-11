Juventus, UFFICIALE il rinvio della partita: già fissato il recupero

Partita rinviata, i bianconeri non scenderanno in campo per il prossimo match in calendario: ufficiale lo spostamento del match

Nuova pausa nazionali, l’ultima di questo 2024, occasione per tirare un po’ il fiato e tracciare parziali bilanci del momento per tutte le squadre. Provando magari, laddove possibile, a recuperare le energie. Il weekend di pausa può essere senza dubbio una buona notizia per la Juventus, che al ritorno in campo potrebbe ritrovare qualcuno degli infortunati.

Si punta soprattutto sul rientro di Douglas Luiz e di Nico Gonzalez, per tornare ad allargare le rotazioni, avere più scelta e provare a proseguire sulla strada incoraggiante intrapresa nelle ultime settimane. A questa sosta arriva una Juventus decisamente in crescita, dal punto di vista dei risultati e del gioco, con la vetta distante soltanto due lunghezze, in grado di esprimere maggiore continuità ed efficacia. Ed è su questo che si punta per chiudere l’anno solare in ulteriore crescendo.

Dopo la sosta, ci sarà subito un altro big match molto significativo, lo scontro di San Siro contro il Milan. Ma c’è un altro impegno che riguarderà i bianconeri che invece subirà un rinvio, in questi giorni.

Juventus Next Gen-Turris, partita rinviata: si gioca il 27 novembre, il motivo

Non parliamo della prima squadra, ma della Juventus Next Gen. Che avrebbe dovuto scendere in campo nel prossimo fine settimana, nel girone C di Serie C, per la sfida casalinga contro la Turris, originariamente in programma sabato 16 novembre.

La partita, come decretato dalla Lega Pro con comunicato ufficiale, è stata spostata a mercoledì 27 novembre alle ore 15. Rinvio avvenuto in seguito a istanza presentata dal club bianconero, per effetto della convocazione per impegni con le nazionali giovanili di Anghelè con la Nazionale azzurra Under 20, di Papadopoulos con la Grecia Under 21 e di Comenencia con la nazionale di Curacao.

Il regolamento del campionato di Serie C prevede infatti la possibilità di rinvio per tutte le squadre che abbiano almeno tre giocatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Per lo stesso motivo, sono stati disposti anche i rinvii, negli altri gironi, di Padova-Atalanta Under 23 e di Campobasso-Milan Futuro.