Inter-Napoli, Cattelan mastica amaro: lo sfogo sul rigore di Calhanoglu

Pesa, nel risultato del big match, il rigore fallito dal turco: così lo ha commentato il presentatore televisivo

Inter-Napoli per questa stagione viene consegnata alla storia con un 1-1 che lascia le distanze invariate tra le due squadre in classifica. Gli azzurri di Conte arrivano alla pausa mantenendo il primato solitario, con un punto di vantaggio sul gruppone composto dai campioni d’Italia e da Atalanta, Lazio e Fiorentina, con la Juventus che a sua volta ha soltanto un punto di ritardo da queste ultime. Mucchio selvaggio in vetta, che promette di rendere il campionato davvero molto interessante, incerto ed equilibrato.

Di episodi particolari, a San Siro, non ne sono mancati di certo. Quello che poteva essere decisivo, ad esempio, a favore dei nerazzurri, il rigore assegnato per il contatto tra Anguissa e Dumfries, con annessa polemica di Conte nei confronti del Var. Il dibattito arbitrale proseguirà nei prossimi giorni, ma ha messo tutti d’accordo, per così dire, Hakan Calhanoglu, non riuscendo a trasformare il penalty. Il turco aveva l’occasione di realizzare la sua doppietta e portare la sua squadra in vetta alla classifica, ma il suo destro si è infranto contro il palo. Un errore che ha decisamente lasciato l’amaro in bocca a tantissimi tifosi dell’Inter, che speravano di iniziare decisamente meglio la settimana.

Cattelan racconta a Sanremo Giovani: “Cosa ho detto sul rigore sbagliato da Calhanoglu”

Prova a non farsi condizionare troppo l’umore dall’errore del centrocampista il presentatore televisivo Alessandro Cattelan, noto supporter della Beneamata. In occasione dell’incontro con i media, al via della kermesse canora Sanremo Giovani, gli è stato chiesto un parere su Inter-Napoli e, pur con un pizzico di delusione, ha provato a sdrammatizzare.

“Peccato – ha spiegato ai microfoni dei giornalisti presenti – Prima del tiro mi dicevo ‘non ha mai sbagliato, non ha mai sbagliato’ e invece l’errore è avvenuto in una partita così importante…Ma pazienza!”. C’è una prima volta per tutto, incluso il primo rigore sbagliato in Italia dall’ex Milan e Bayer Leverkusen. La speranza di tutta l’Inter è che possa riscattarsi al più presto.