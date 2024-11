I Friedkin a Ladispoli? Davanti all’hotel ecco lo striscione dei tifosi: “Go Home” | FOTO CM.IT

Nei pressi nell’hotel dove secondo un’indiscrezione circolata oggi potrebbero alloggiare i proprietari della Roma

Continua a montare la contestazione a Roma. I giallorossi sono a quattro punti di vantaggio sulla retrocessione dopo il ko col Bologna e intanto è scattata la caccia al nuovo allenatore, ma anche ai Friedkin. In queste ore si è parlato della possibilità che Dan e Ryan siano sbarcati in città in questi giorni in incognito e stiano alloggiando in un hotel di Ladispoli, ‘La Posta Vecchia’, già prenotato qualche anno fa al momento del loro primo arrivato nella capitale.

Anche se, come scritto su Calciomercato.it poche ore, fa in questo momento la struttura è chiusa. La stessa ‘Dagospia’ ha poi pubblicato una rettifica da parte dello stesso alberto che ha confermato che la stagione si è chiusa il 6 novembre. E comunque anche dalla Roma erano arrivate smentite. In ogni caso i Friedkin hanno abituato a colpi di scena e depistaggi, per cui nulla rimaneva e rimane da escludere. Arrivati direttamente sul posto, abbiamo trovato a 150 metri dall’hotel uno striscione in inglese: ‘Friedkin go home’. Insomma, la protesta è arrivata fino a qui. Intorno alla struttura, che si affaccia letteralmente sul mare e all’ingresso principale interrompe la nostra strada, solo alcuni appassionati di running che approfittano dal bosco e del verde che si estende per diversi chilometri.

Ad attendere accanto a noi anche due tifosi giallorossi, desiderosi di dire la loro nell’attesa di conoscere il nuovo allenatore. Smentito l’incontro con Terzic qui a Ladispoli mentre la pista Rudi Garcia si può scaldare. Resta Mancini tra i nomi in pole, con Ranieri che tornerebbe ma non è stato contattato. L’ex Borussia Dortmund è in Inghilterra, Lampard al momento non è una possibilità così concreta.