Cambia tutto per Pavard: infortunio e annuncio UFFICIALE

Pavard è sbarcato all’Inter un anno e mezzo fa per 33 milioni di euro. Quest’anno ha disputato 14 partite, per un totale di 1.035 minuti

La notizia avrà spiazzato in primis Pavard. All’indomani della sfida Scudetto col Napoli, che il francese ha disputato per intero, è arrivata l’ufficialità. Per lui, con l’infortunio ovviamente imprevisto, cambia davvero tutto.

È ufficiale, Benjamin Pavard torna in Nazionale dopo le incomprensioni con Deschamps e le quattro esclusioni consecutive dopo l’Europeo in Germania vissuto interamente dalla panchina. In realtà cinque, perché il difensore dell’Inter non era stato convocato nemmeno per le imminenti gare di Nations League contro Israele e Italia.

Pavard torna in Nazionale, ma soltanto grazie all’infortunio accorso a Wesley Fofana. Per il centrale fastidio al ginocchio dopo la partita di Premier League contro l’Arsenal. Come si legge sul sito ufficiale della Federcalcio transalpina, Deschamps “ha deciso di chiamare Pavard dopo aver parlato con Fofana lunedì mattina, così come con il medico dei ‘Blues’, Franck Le Gall, registrando il forfait” del centrale del Chelsea.

Wesley Fofana, qui ressent une douleur à un genou, ne participera pas au rassemblement avec les Bleus. Benjamin Pavard est appelé en renfort 👊 pic.twitter.com/ud5zV4FeRl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2024

Inter, Pavard in ripresa dopo un avvio difficile: in estate cercato da club sauditi

Pavard non aveva iniziato bene questa stagione, ma nelle ultime partite è apparso in netta ripresa. Fin qui le presenze sono state 14, per un totale di 1.035 minuti. Compresi i 90 più recupero disputati ieri sera nel match Scudetto col Napoli.

Per il classe ’96 di Maubeuge questa è la seconda stagione in maglia nerazzurra. Nella prima, conclusasi con la conquista della seconda stella, il numero 28 ha fornito prestazioni di altissimo livello, confermando la bontà del suo acquisto costato al club ora di Oaktree circa 33 milioni di euro.

Cercato in estate da squadre saudite, l’ex Bayern Monaco è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2028. Pavard guadagna circa 5 milioni di euro netti ed è il sesto calciatore più pagato della rosa.