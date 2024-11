Scelta a sorpresa, Inter senza Dimarco: Conte esulta

La decisione inaspettata per quanto riguarda l’esterno sinistro in occasione del big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A

Tra pochi istanti si disputerà la grande sfida di quest’ultima giornata di Serie A prima delle sosta di novembre riservata agli impegni delle Nazionali. A San Siro, infatti, Inter e Napoli si giocano la vetta della classifica in uno scontro diretto in piena regola. Occhi puntati soprattutto su due grandi ex come Antonio Conte e Romelu Lukaku, al ritorno al Meazza dopo gli anni trascorsi in nerazzurro.

Partita ricca di significato tra due allenatori che interpretano in maniera differente il loro calcio, ma che puntano allo stesso obiettivo. Per quanto riguarda il momento delle due formazioni, l’Inter con la vittoria sull’Arsenal in Champions League arrivata in settimana si è definitivamente messa alle spalle le critiche delle ultime settimane, soprattutto sulle enorme lacune difensive. Nonostante il turnover utilizzato da Simone Inzaghi, contro i ‘Gunners’ è arrivata una vittoria preziosa. Dall’altra parte, invece, la squadra di Conte è reduce dalla seconda sconfitta stagionale maturata la scorsa domenica al Maradona contro l’Atalanta ed ha bisogno di un riscatto sul piano emotivo.

Separate da un solo punto in classifica, dunque, Inter e Napoli faranno di tutto pur di aggiudicarsi una vittoria che consentirebbe all’una o all’altra formazione di poter lavorare con grande serenità durante le prossime due settimane di pausa. In vista del big match di San Siro, sui social di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti di indicare tra i numerosi protagonisti annunciati dell’incontro uno solo calciatore tra quattro titolarissimi di Inzaghi e Conte che potrebbe far comodo all’avversario sul mercato.

Calciomercato Inter e Napoli, scelto l’addio di Dimarco

Nel sondaggio sottoposto ai nostri utenti sul canale Telegram, è stato soprattutto un testa a testa tra due giocatori fondamentali dell’Inter.

Ad avere la meglio, però, è stato Federico Dimarco: stando ai risultati del sondaggio, l’esterno nerazzurro sarebbe il calciatore tra quelli in campo questa sera che più potrebbe far comodo alla squadra avversaria. Alle spalle del 34% raccolto dal terzino della Nazionale Italiana, un altro interista come Marcus Thuram che ha invece incassato il 28% dei voti. Una manciata di preferenze in meno per Khvicha Kvaratskhelia: per lui il terzo gradino del podio con il 24%. Ultima posizione, infine, per Lobotka scelto solamente dal 14% dei tifosi di Inter e Napoli.