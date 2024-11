Milan, stop per il portiere francese

L’estremo difensore rossonero è stato costretto a lasciare il campo di gioco in barella dopo uno scontro con un avversario

Non è certo un momento proprio fortunato per i colori rossoneri e i suoi giocatori. Paulo Fonseca per la trasferta di Cagliari, come è noto, non potrà contare su Alvaro Morata, per via di un trauma cranico, rimediato dopo uno scontro di gioco con Pavlovic in allenamento.

Oggi il Diavolo ha dovuto fare i conti con un altro stop, quello del giovane Raveyre. Il portiere francese, impegnato con il Milan Primavera, è stato sostituito nei minuti finali del match contro il Cagliari, dopo uno scontro di gioco con Vinciguerra.

L’estremo difensore ha lasciato il campo in barella per precauzione, ma stando alle prime informazioni, Raveyre non ha mai perso conoscenza ed è pronto a sottoporsi agli accertamenti del caso. Il portiere e tutto il Milan possono comunque sorridere: la squadra di mister Guidi, infatti, si è imposta al Puma House of Football, grazie ad un gol di Mattia Liberali, che ha poi fornito anche l’assist per la rete di Bonomi che ha fissato il risultato sul due a zero. Con questi tre punti, conquistati contro i sardi, il Diavolo si porta, in testa alla classifica del Campionato Primavera 1 al pari della Lazio, con 22 punti ottenuti in 11 partite.

Milan, Fonseca si affida a Camarda

Fra qualche ora, invece, toccherà al Milan dei grandi scendere in campo, ancora una volta, contro il Cagliari. Le attenzioni saranno ovviamente rivolte a Francesco Camarda, che sarà chiamato a guidare l’attacco dei rossoneri.

Il giovane bomber, a poco più di 16 anni, farà il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan e proverà a scrivere nuove pagine di storia rossonera. Al suo fianco ci saranno Rafa Leao e Christian Pulisic, che insieme a tutti gli altri compagno, lo supporteranno per farlo rendere al meglio. Il Milan ci crede e i tifosi non vedono l’ora di ammirarlo in azione. Tutti fanno il tifo per Francesco Camarda, non solo il Diavolo, ma un po’ tutta l’Italia.