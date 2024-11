Spalletti lo esclude di nuovo: i convocati UFFICIALI dell’Italia

I nomi degli azzurri per le gare di Nations League contro Belgio e Francia. Prima convocazione in Nazionale maggiore per tre calciatori

Sono ufficiali i convocati di Spalletti per le sfide con Belgio e Francia valevoli per la Nations League. Nell’elenco si rivede Barella, mentre ci sono tre novità.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Comuzzo, difensore della Fiorentina, Nicolò Savona della Juventus e per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Quest’ultimo prende il posto di Fagioli, mentre tra i portieri c’è Meret e non Di Gregorio. Un’altra esclusione per Zaccagni. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

L’Italia si radunerà già domenica sera. A Coverciano si allenerà fino mercoledì, per poi partire nel pomeriggio alla volta di Bruxelles. Dopo la partita contro il Belgio, Donnarumma e compagni traslocheranno ad Appiano Gentile per prepararsi al match contro la Francia di Deschamps.

Nations Legaue, Italia prima nel girone a due giornate dal termine. Spalletti già sicuro di essere in prima fascia al sorteggio Mondiale

A due giornate dal termine, l’Italia di Spalletti comanda il Girone 2 di Nations League A con 10 punti, uno in più della Francia e sei del Belgio col quale ha pareggiato 2-2 in casa ad ottobre prima del 4-1 a Israele, ultimo con zero punti.

Grazie al successo della Spagna contro la Serbia del 15 ottobre, coi Campioni d’Europa che hanno ottenuto l’aritmetica qualificazione ai quarti, la Nazionale italiana ha avuto la certezza della prima fascia (teste di serie le 8 qualificate di Nations e le 4 migliori per ranking) nel sorteggio per le qualificazioni al Mondiale che avverà il 13 dicembre a Zurigo. Gli azzurri la manterrebbero anche nel caso in cui dovessero chiudere il girone al terzo posto.