Mancini subito in Serie A, UFFICIALE: firma a cifre dimezzate

Roberto Mancini può tornare subito in Serie A, le ultime notizie sulla firma ormai prossima dell’ex Ct della Nazionale

Da diversi anni, Roberto Mancini non allena più nel nostro campionato, dove in carriera ha comunque lasciato un segno abbastanza profondo. Ultimo domicilio presso una squadra di club nostrana, l’Inter, con la quale non iniziò la stagione 2016/2017 dicendo addio prima del via.

Da lì, dopo l’esperienza allo Zenit San Pietroburgo, la lunga traiettoria come Ct della Nazionale italiana, con il picco della vittoria a Euro 2020, prima di una dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali e di un altro addio polemico, che lo ha portato ad allenare poi l’Arabia Saudita. Dopo aver concluso poche settimane fa anche quest’ultima esperienza, c’è l’attesa per rivederlo su una panchina importante e i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo sbarco in Serie A.

Mancini per il dopo Juric alla Roma: l’indizio decisivo

Quello di Roberto Mancini è uno dei nomi caldi per la Roma, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Sono giorni di riflessioni molto importanti per la dirigenza capitolina, con la posizione di Juric sempre più a rischio dopo una serie di prestazioni e di risultati decisamente non all’altezza della situazione e delle aspettative.

Altro mezzo passo falso per il croato con il pareggio in Europa League contro l’Union St. Gilloise, la partita con il Bologna a questo punto rischia di essere decisiva per le sue sorti. Mancini è in attesa e ci sarebbe un indizio che avvicinerebbe ulteriormente la sua firma con i giallorossi.

Come sempre avviene in questi casi, seguono con grande interesse le evoluzioni del mercato degli allenatori i bookmakers. Le quote della ‘Snai’, in particolare, scendono vertiginosamente quanto alla probabilità di vedere l’ex Ct della Nazionale sulla panchina romanista. Se fino a poco fa, l’approdo entro il 1 gennaio era bancato a 10 volte la posta, ora la quota è crollata a 5.00. Dunque, i prossimi giorni potrebbero per davvero essere quelli della svolta definitiva e del ribaltone.