Inter, Milan e Juve pazzi per Paz, ma c’è il pericolo Real

L’ex Real Madrid continua ad incantare. Il giocatore del Como piace davvero a tutte le big, ma i Blancos potrebbero riportarlo alla base

Ancora una partita da incorniciare per Nico Paz. Il talento classe 2004 è stato tra i protagonisti della sfida tra il suo Como e il Genoa, in un match che ha dato il via alla dodicesima giornata di Serie A.

La vittoria dei lombardi non è arrivata, ma Paz si è messo in mostra con l’assist per Da Cunha, che aveva portato avanti la sua squadra, prima del pareggio in pieno recupero firmato da Vogliacco. Come detto, però, la prestazione del centrocampista di Cesc Fabregas non è passata inosservata e c’è un dato, riportato da Opta, che non lascia alcun dubbio: il 20enne, nato in Spagna, ma con passaporto argentino, ha creato otto occasioni da gol per i compagni nella sfida contro il Grifone, stabilendo il suo primato in una singola partita di Serie A e un nuovo record per il campionato in corso.

Le prestazioni di Nico Paz con la maglia del Como, con cui ha segnato un gol e realizzato quattro assist, sono davvero di alto livello, tanto che nell’ultima pausa per le Nazionali è stato chiamato a volare in Sudamerica per rispondere alla convocazione dell’Argentina, con cui si è subito messo in mostra con un assist per Lionel Messi.

Futuro Paz, il Real può riprenderselo: Serie A avvertita

Oggi il talento argentino è seguito da tutte le big del campionato italiano. Il giocatore piace tanto al Milan, dove non faticherebbe a trovare spazio con Paulo Fonseca, ma il suo nome è sul taccuino anche dell’Inter, del Napoli e soprattutto della Juventus, che ha voglia di aggiungere ulteriore qualità al proprio reparto di centrocampo.

A Nico Paz, dunque, sono bastate undici partite e qualche settimana per stregare tutta Italia. La Serie A, però, potrebbe rischiare di godersi il talento del 20enne solamente fino al prossimo maggio. Nico Paz, che ha firmato un contratto con il Como fino al 30 giugno 2028, continua ad essere sotto il controllo del Real Madrid, nonostante la cessione a titolo definitivo per 6 milioni di euro. I Blancos si sono, infatti, garantiti il 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto la possibilità di riprenderlo, attraverso una clausola esercitabile entro tre anni, e il club spagnolo adesso ci sta pensando seriamente.