Doppia trappola rossonera: Juventus accerchiata

Juventus, Milan e altri incroci di calciomercato, per i bianconeri la strada si fa in salita: si scatena la corsa a uno dei crack più interessanti in giro per l’Europa

In estate, la Juventus è stata la formazione senza dubbio più attiva, in Italia, sul calciomercato, rivoluzionando con decisione la propria rosa per avviarsi verso un nuovo ciclo. Tante le operazioni condotte dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, ma siamo solamente all’inizio. E’ un percorso che anche prossimamente vedrà i bianconeri attraversare tanti cambiamenti.

Ci saranno di sicuro degli interventi a gennaio, anche se quelli serviranno maggiormente per porre rimedio alle contingenze legate alla squadra di Thiago Motta. L’infortunio di Bremer e quello di Milik faranno sì che Giuntoli vada alla ricerca di un difensore e di un attaccante. Priorità al primo, ma con la giusta occasione potrebbe arrivare anche un rinforzo offensivo.

Nel frattempo, però, il dirigente monitora già il mercato per capire come intervenire sul prossimo mercato estivo e rinforzare ulteriormente una squadra che pare avere il potenziale per puntare in alto nel prossimo futuro. Diversi i giocatori attenzionati, ma per uno degli obiettivi di Giuntoli sulla strada del club bianconero si trovano anche il Milan e un altro club importante.

Juventus e Milan stregate da Zhegrova: ma irrompe il Bayer Leverkusen

Contro il Lille, uno dei rebus principali da risolvere sono state le sgroppate di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, con una grande azione, ha ispirato l’1-0 di David e ha creato numerosi altri pericoli.

Già 7 gol e 2 assist in 16 presenze in questa stagione, è probabile che il giocatore migliorerà lo score dello scorso anno (12 gol in 47 partite). Un talento da non perdere di vista, già attenzionato da tempo in Serie A. Da giovanissimo, aveva svolto un provino con il Milan, che in tempi recenti ci ha ripensato. Lo scorso anno, era stato accostato anche al Napoli. Ma adesso, fa sul serio, secondo l’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il Bayer Leverkusen. I tedeschi puntano al salto di qualità definitivo e potrebbero presentare un’offerta ai francesi per accaparrarselo, per rinforzare ulteriormente una batteria offensiva piena di talento.