Juventus, nuova bufera sul bianconero: cosa succede dopo Lille

Un calciatore della Juventus nel mirino dei tifosi e non solo. Che cosa sta succedendo dopo il match di Champions League contro il Lille

Lille-Juventus continua a far discutere all’indomani del quarto match di Champions League disputato dai bianconeri. La squadra di Thiago Motta ha ottenuto un pareggio che sta stretto, con Vlahovic che ha risposto a Jonathan David.

A far discutere, però, è soprattutto il calcio di rigore concesso ai bianconeri per un fallo ai danni di Conceicao. L’esterno portoghese, già espulsione per simulazione in Juventus-Cagliari, riceve nuove ‘accuse’ da parte dei tifosi sui social.

L’ex Porto è infatti accusato di essere un “simulatore seriale”. La decisione di campo dell’arbitro è stata confermata anche dal Var, ma continua a far discutere anche in Italia. Per il direttore di gara, però, non ci sono stati dubbi sul contatto fra il portoghese ed André.

Lille-Juventus, nuova bufera su Conceicao: “Simulatore”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Cara @juventusfc occhi aperti su Conceicao…stanno montando una campagna mediatica x farlo passare come “simulatore”…anche dopo il rigore netto di stasera…e rischiamo di “pagarlo”nelle prossime partite… — Boja Faùss (@Isidoro74725961) November 6, 2024

Madonna che gran simulatore Conceicao, si tuffa da quando é arrivato. — @Calhanogluniano (@Calhanogluniano) November 5, 2024

Mamma mia. Conceicao simulatore seriale. Si sta impiccando da solo. Detto questo, speriamo che ce lo diano perché sarà dura recuperarla.#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) November 5, 2024

Conceicao è così promettente che tutti i “giornalisti” sportivi italiani, inclusi i direttori di programmi di nicchia lo stanno demonizzando💪🏻⬜⬛

Conferma pic.twitter.com/uM3tZo5W7z — 🄰🄻🄱🅸🅰🅽🅲🅾🅽🅴🆁🅾 ⭐⭐⭐🏆🇮🇹 (@albianconero14) November 6, 2024

Comunque per gli scienziati c è da studiare l’effetto gravità su Francisco #Conceicao perché il povero ragazzo non riesce a stare eretto e tende a essere portato al suolo

Ci fosse Newton altro che mela avrebbe un bel passatempo — L.U.C.A. ⭐⭐ (@BiffiLuca) November 6, 2024