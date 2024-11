Inter, il colpo a sorpresa di Marotta: Juventus bruciata a gennaio | ESCLUSIVO

Dalla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, sul nostro canale Youtube, le ultime notizie sul mercato dell’Inter: Marotta accelera per un colpo a sorpresa a gennaio con annessa beffa alla Juventus

Sul canale Youtube di Calciomercato.it, nuovo appuntamento con la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato‘. Toccato in particolare questa volta il calciomercato dell’Inter, con tutti gli ultimi aggiornamenti e gli sviluppi legati ai nerazzurri, che potrebbero intervenire nella finestra di gennaio per risolvere alcune criticità.

La principale necessità per i campioni d’Italia sembra quella di investire su un difensore, una linea di pensiero sposata da tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale ‘X’ di Calciomercato.it. Al momento, non ci sono trattative imbastite, come appreso dalla nostra redazione, ma ci sono delle idee nella mente di Marotta e Ausilio, come quella di provare a cogliere qualche occasione a basso costo che dovesse presentarsi per puntellare una retroguardia che ha subito troppi gol fin qui. Nomi plausibili potrebbero essere quelli di Kiwior e di Ismajli, l’uno in prestito, l’altro in scadenza di contratto, profili per i quali i nerazzurri oltretutto potrebbero piazzare lo ‘sgarbo’ alla Juventus, lanciando un ulteriore segnale in chiave scudetto.

👀 SONDAGGIO ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ A gennaio dove avrebbe più bisogno di un rinforzo l’#Inter? — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2024

Calciomercato Inter, non solo il difensore: Chiesa e gli altri nomi per l’attacco

Meno stringente la necessità di un colpo in attacco, dove numericamente l’Inter è coperta. Ma Taremi e Arnautovic non stanno certo rendendo all’altezza di Lautaro Martinez e Thuram. E quindi i nerazzurri potrebbero comunque effettuare qualche sondaggio per il reparto offensivo.

Piste ipotetiche non mancano, come potrebbero esserlo Raspadori, Bonny, Tengstedt. Da capire però se Napoli, Parma, Verona cederebbero giocatori del genere. E la suggestione Chiesa, anche se da Liverpool arrivano voci in senso contrario all’eventualità di una partenza in prestito dell’attaccante a gennaio, pur essendoci stato per lui fino a questo momento minutaggio piuttosto scarso per tanti motivi.