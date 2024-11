Chiesa bloccato per gennaio: nuova svolta di mercato

Federico Chiesa in difficoltà al Liverpool, cosa succede: l’attaccante al centro di novità importanti di calciomercato, affare bloccato per gennaio

In Premier League e in Champions League, in questo momento, il Liverpool sta volando. La squadra di Arne Slot è prima in classifica in campionato e in Europa guarda tutti dall’alto a punteggio pieno, nella maxi graduatoria del nuovo formato della prima fase. Il ciclo del post Klopp sembra partito alla grande. Per il momento, però, ne fa parte solo da spettatore o quasi Federico Chiesa.

L’attaccante classe 1997, a fine estate, ha lasciato la Juventus trasferendosi dai ‘Reds’. Si sapeva che, con la tanta concorrenza davanti a lui nel reparto offensivo, l’impatto con la nuova realtà non sarebbe stato facile. Ma Chiesa sta pagando anche una condizione fisica non buona, che lo vede ancora in ritardo rispetto ai compagni e con qualche problemino di troppo che lo sta facendo allenare a singhiozzo.

Giorni fa, aveva parlato della sua situazione Slot, dicendosi molto dispiaciuto del fatto che il giocatore non riuscisse a trovare la giusta continuità per rimettersi in pari, ma dichiarando che tutto l’ambiente avrebbe aspettato il momento in cui Chiesa avrebbe potuto effettivamente rendersi utile. Per ora, l’ex bianconero è fermo a tre presenze per 78 minuti totali. Un caso che ha fatto sì che si parlasse di un possibile ritorno di Chiesa in Serie A, ipotizzando un prestito per fargli ritrovare minutaggio e smalto.

Chiesa, niente ritorno in Serie A a gennaio: per il Liverpool non si muove

Una eventualità che era però stata smentita da Slot, che aveva spiegato di non averla presa in considerazione. Il tutto, adesso, trova conferma nelle indiscrezioni riportate in Inghilterra.

Stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, che cita fonti interne al club, infatti, il Liverpool non intende cedere nessun giocatore della prima squadra e nemmeno valutare eventuali prestiti. Dunque, Chiesa rimarrà arruolato ai ‘Reds’, che attenderanno il momento in cui tornerà in forma e potrà scendere in campo. Niente da fare per Milan, Inter e Roma, che avrebbero potuto essere interessate da un eventuale colpo Chiesa in saldo.