Maglia tolta e ammonizione sparita per Retegui: cosa succede in Serie A e al fantacalcio

C’è un caso che riguarda l’attaccante dell’Atalanta: nel comunicato del giudice sportivo non compare il giallo per essersi tolto la maglia

Il giudice sportivo ha ufficializzato oggi i provvedimenti presi dopo le gare dell’undicesima giornata di Serie A. A sorpresa nel comunicato non compare l’ammonizione di Mateo Retegui: l’attaccante dell’Atalanta ha segnato il terzo gol contro il Napoli, festeggiando togliendosi la maglia.

Subito dopo la rete c’è stato un parapiglia tra i calciatori delle due squadre con Mazzocchi e Djimsiti “per comportamento non regolamentare in campo”. Prima del loro giallo però l’arbitro Doveri ha estratto un altro cartellino giallo e tutti pensavano potesse essere quello per Mateo Retegui, colpevole di aver festeggiato levandosi la maglia. Sfogliando le sanzioni del giudice sportivo si nota però che non compare l’ammonizione per l’attaccante italo-argentino, ma c’è quella per proteste a Neres.

Un caso che non avrà ripercussioni in Serie A: non è, infatti, un errore tecnico e quindi il match non sarà ripetuto. A pagare per il suo errore sarà il direttore di gara Doveri che riceverà un voto basso nella sua valutazione. Cambiano le cose, invece, al fantacalcio con i punteggi della scorsa giornata di Serie A che dovranno essere azzerati e quindi ricalcolati.

Retegui, niente giallo: le decisioni del giudice sportivo

Per il fantacalcio la mancata ammonizione di Retegui porterà ad un mezzo punto in più nel calcolo della giornata, mentre chi ha Neres in campo si vedrà tolto mezzo punto. Per modificare questa situazione si dovrà quindi procedere a calcolare nuovamente da zero la giornata e ci potranno essere delle sorprese, brutte o buone a seconda dei casi, nei risultati.

Intanto ecco la decisioni del giudice sportivo con squalificati e ammoniti. Un turno di stop per Adapo e Mina del Cagliari e Livramento (Verona). La lista degli ammoniti è invece lunga e contempla: Balotelli, Neres, Frattesi, Svilare, Bijol, Rovella, Bove, Cacace, Djuric, Ilic, Locatelli, Morata, Vasquez, Zappa, Dvis, Gaspar, Haj Mohamed, Kolasinac, Kone, Magnani, Noslin, Ricci, Suslov, Urbanski, Augello, Bondo, Gatti, Keita, Lazzari, Luperto, Luvumbo, Ndoye, Pelmard, Zanoli, Djimsiti, Pavard, Zampano, Mazzocchi, Leali e Ekhator.