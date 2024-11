L’esonero è già stato deciso: i Friedkin dicono sì al ribaltone

I proprietari della Roma valutano il cambio in panchina: la decisione di sollevare l’allenatore sarebbe già stata presa

Situazione tesa in casa Roma dopo il ko contro il Verona. Per Ivan Juric sono tornati a farsi vedere i fantasmi dell’esonero, mai spazzati completamente via dalla vittoria di misura contro il Torino.

Dopo la disfatta contro la Fiorentina, anche la difficoltà delle piste per un nuovo allenatore aveva spinto la dirigenza ad andare avanti con l’allenatore croato , ma ora si torna a parlare di possibile esonero. Calciomercato.it vi ha raccontato della presenza, oltre che di Allegri, Ranieri e Mancini, anche di un possibile mister X per la panchina della Roma, con la decisione che deve però ancora essere presa.

Sono ore di riflessioni per i Friedkin che, intanto, seguono anche le vicende legate all’Everton: gli americani hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione del club di Liverpool e attendono ora il via libera definitivo per insediarsi in maniera ufficiale. Questione ancora di qualche settimana prima di poter prendere possesso di un’altra società calcistica e il loro esordio in Premier League potrebbe avvenire con il botto: si parla, infatti, della decisione di esonerare Dyche una volta entrati in carica.

Everton, i Friedkin pronti al cambio in panchina: il motivo

Stando a quanto riferito da ‘Football Insider’, infatti, i Friedkin avrebbero già preso la decisione di cambiare il tecnico una volta entrati ufficialmente al comando dell’Everton.

Dyche non sta certamente guidando la squadra di Liverpool a grandi risultati: la classifica vede i Toffees al sedicesimo posto con appena due vittorie in stagione, ma non è l’andamento che spingerebbe i patron anche della Roma a prendere in considerazione l’esonero. I Friedkin, infatti, vorrebbero mettere un loro uomo alla guida del club e promuovere un calcio più offensivo: sarebbe questa intenzione alla base della decisione di rimuovere dal proprio incarico Dyche.

Resta da vedere cosa farà il gruppo americano nel caso in cui i risultati iniziassero ad essere positivi prima del loro arrivo ufficiale al Liverpool. C’è ancora qualche settimana per proseguire le riflessioni, le stesse che sono in corso a Roma per la panchina di Juric.