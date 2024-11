È già pronto il sostituto: esonero e incrocio choc col Milan

Avvio di stagione disastroso e il club pensa concretamente di cambiare allenatore. Ecco tutti i dettagli

La panchina del Milan ha traballato molto e potrebbe traballare di nuovo se Fonseca non dovesse riuscire a imprimere una vera svolta alla stagione. In campionato ha sì una gara in meno, ma il ritardo dal gruppo di testa è già consistente. Lo Scudetto è già bello che andato, resta il traguardo minimo della qualificazione alla prossima Champions. E il passaggio agli ottavi della stessa competizione, con Morata e soci chiamati a recuperare i punti persi nelle prime due giornate.

Fonseca ha rischiato molto settimane fa. In caso di ko nel derby con l’Inter, l’esonero sarebbe potuto arrivare per davvero. Tanto che emersero, in maniera pressoché incontrollata, diversi nomi per la sua immediata sostituzione. Da Allegri e Sarri per passare agli stranieri, un calderone dove finì dentro anche il nome di Terzic.

Si parlò di contatti diretti tra la dirigenza, o meglio tra Ibrahimovic e l’agente dell’allenatore che aveva da poco portato il Borussia Dortmund in Champions, per poi andarsene per via dei forti screzi con la dirigenza e qualche big dello spogliatoio, su tutti Hummels. Ma Fonseca vinse contro l’Inter, interrompendo la maledizione dei derby (6 sconfitte consecutive per il Milan, anche se tutte con Pioli) giocando una gran partita e rivoluzionando la squadra dal punto di vista tattico. Tre punti pesantissimi che gli permisero di restare attaccato alla panchina rossonera.

Milan, disastro Lopetegui al West Ham: Terzic possibile sostituto

E Terzic? Be’, lui è rimasto a spasso in attesa di un’occasione. Che adesso, o comunque a stretto giro di posta, potrebbe arrivare dalla Premier League. Dove trema non poco la panchina del West Ham, all’inizio della scorsa estate affidata a quel Lopetegui che è stato obiettivo concreto di Moncada e soci prima di virare su Fonseca.

Lopetegui ha raccolto appena 11 punti nelle prime 10 giornate di campionato. Il West Ham, terza peggior difesa del campionato (19 gol incassati) e partito con tutt’altre ambizioni, è quattordicesimo in classifica lontano già 7 punti dalla zona Europa. Per tanti l’esonero dello spagnolo, che con gli ‘Hammers’ ha firmato un ricco triennale, è decisamente scontato a meno di un forte cambio di passo della squadra. Il sostituto a stagione in corso potrebbe essere proprio Terzic, che è già stato al West Ham dal 2015 al 2017 come assistente di Bilic.