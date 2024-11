La Lazio non si ferma più: Dia-Zaccagni e Cagliari ko

La formazione di Baroni continua a viaggiare: battuti i sardi e i biancocelesti si portano a -3 dal Napoli

La Lazio cala il tris: la formazione di Marco Baroni batte anche il Cagliari e trova la terza vittoria consecutiva in campionato, portandosi al terzo posto insieme ad Atalanta e Fiorentina. La testa della classifica dista solo tre punti, quelli che Zaccagni regala ai biancocelesti con il suo rigore decisivo.

Prima del penalty la partita era in grande equilibrio con la formazione di casa che non aveva saputo sfruttare l’immediato vantaggio firmato da Dia. Il Cagliari, dopo un iniziale periodo di sbandamento, ha riordinato le idee e ha iniziato a farsi vedere dalle parti di Provedel. Così al 41′ arriva il pareggio: conclusione di Luvumbu, deviazione di Gila e palla che finisce in porta. L’1-1 è il risultato con il quale si va al riposo e nella ripresa l’equilibrio non sembra spezzarsi.

La partita resta inchiodata sul pareggio anche grazie alla retroguardia del Cagliari: bravo Luperto a salvare sulla linea la doppia conclusione di Castellanos e Vecino. Poco dopo finisce fuori una conclusione dello stesso Castellanos. Il gol però è nell’aria e arriva al 73′ Zortea stende Pellegrini e Zaccagni dal dischetto non sbaglia.

Lazio-Cagliari 2-1: marcatori e classifica

È il gol della vittoria, anche perché il Cagliari perde la testa: al 78′ la squadra di Nicola resta in nove uomini per le espulsione di Yerry Mina e Adopo. Il difensore viene espulso per aver fermato un avversario lanciato a rete, mentre il centrocampista va fuori per aver applaudito la decisione del direttore di gara.

Sotto di un gol e due uomini, i sardi provano a recuperare comunque il risultato ma si espongono ai contropiede della Lazio che almeno in due occasioni falliscono in maniera clamorosa il tris. Finisce comunque 2-1 con Baroni che si issa al terzo posto con Atalanta e Fiorentina.

Lazio-Cagliari 2-1: Dia (L), Luvumbo (C), Zaccagni rig. (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22 Juventus 21, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino ed Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Como, Cagliari, Genoa e Parma 9, Monza, Venezia e Lecce 8.

*una partita in meno