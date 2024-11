Inter, ribaltone in dirigenza: ufficiale l’arrivo dell’ex Juve

Cambiamenti all’Inter e volto nuovo nella dirigenza: la società campione d’Italia ufficializza l’arrivo in Viale della Liberazione di un ex Juventus

Nuova figura nella dirigenza dell’Inter, che nei giorni scorsi aveva ufficializzato il divorzio tra gli altri con Luca Danovaro nel ruolo di Chief Revenue Officer del club nerazzurro.

Il posto di Danovaro verrà preso da Giorgio Ricci, come ufficializzato questa mattina dalla società campione d’Italia. Ricci aveva ricoperto lo stesso ruolo alla Juventus dal 2018 al 2022 e tra il 2012 e il 2014 aveva lavorato come Chief Commercia Officer sempre all’Inter. Per lui si tratta quindi di un ritorno, dieci anni dopo, nelle fila della dirigenza interista. “F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia oggi la nomina di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024. Ricci apporterà la sua grande esperienza nei club sportivi d’élite per mantenere l’eccellenza competitiva e la sostenibilità finanziaria – si legge nella nota dell’Inter di questa mattina – Si unirà al leadership team di gestione dell’Inter con un focus sulle entrate commerciali di una Società che sta continuando a consolidare la sua posizione finanziaria in miglioramento”.

Inter, ufficiale l’arrivo di Ricci: è il nuovo Chief Revenue Officer al posto di Danovaro

Il presidente Beppe Marotta dà il benvenuto a Ricci dopo l’ufficialità dell’Inter: “Siamo felici di accogliere Giorgio Ricci nella squadra dirigenziale nerazzurra. In qualità di Chief Revenue Officer sarà parte integrante del continuo rafforzamento della posizione finanziaria del Club e contribuirà a raggiungere il nostro obiettivo di successo dentro e fuori dal campo”.

Dopo l’ufficialità, arrivano anche le parole dello stesso Ricci in merito al nuovo ruolo all’interno della dirigenza nerazzurra: “Sono onorato di tornare all’Inter, un club storico con una legacy ricca di orgoglio. Condivido la passione della dirigenza che intende assicurare un futuro solido al Club e sono ansioso di contribuire al suo successo duraturo. Conosco il talento e la dedizione della famiglia nerazzurra. Insieme costruiremo sulle solide basi già esistenti e creeremo nuovi percorsi di crescita per il brand Inter in Italia e a livello internazionale”, sottolinea Ricci come riporta il sito ufficiale dell’Inter.