Giuntoli anticipa le mosse: l’asse con Galliani che taglia fuori l’Inter

C’è una priorità di mercato per la Juventus a gennaio: Giuntoli potrebbe rimandare il colpo in attacco alla prossima estate

Bastano Thuram e Savona alla Juventus per ritrovare il sorriso e i tre punti nella delicata trasferta di Udine e accorciare il distacco dalla vetta della classifica.

La ‘Vecchia Signora’ espugna il campo dell’Udinese senza le zampate dei suoi attaccanti e guarda con rinnovato ottimismo alle due sfide prossime sfide prima della sosta contro Lille in Champions e con il Torino nel derby di sabato prossimo all’Allianz Stadium. Vlahovic e Yildiz comunque non hanno demeritato, soprattutto il baby numero dieci che entrato in entrambe le azioni dei gol e colpito un palo prima della correzione vincente di Savona. Il centravanti serbo ha giocato la sua 14° gara da titolare su altrettante in stagione della Juve, con Thiago Motta che ha imparato a gestirlo in corso d’opera risparmiandogli qualche minuto. L’ex Fiorentina è andato anche vicino alla rete nella ripresa e per il momento il turnover può aspettare almeno a inizio partita.

Calciomercato Juventus, David e Maldini gli osservati speciali in attacco per la prossima estate

Vlahovic non ha al momento un vice nella rosa di Thiago Motta, complice l’infortunio al ginocchio che tiene lontano dai campi di gioco Milik dallo scorso giugno.

L’allenatore bianconero perciò è pronto ad alternare diversi tasselli per far rifiatare Vlahovic quando ce ne sarà la necessità: da Weah a Mbangula, passando per Nico Gonzalez (vicino al rientro) e soprattutto Yildiz. Nelle ultime uscite è stato il fantasista turco ad agire da falso nueve e per caratteristiche viene ritenuto il profilo già idoneo per tale compito. La priorità quindi a gennaio per la Juventus diventa il difensore, come confermato anche pubblicamente dal Dt Giuntoli, considerando il ko fino al termine della stagione di un alfiere fondamentale come Bremer. La dirigenza della Continassa non chiude comunque a un possibile colpo anche in attacco per la finestra invernale con quattro osservati speciali: Kalimuendo, Bonny, Lucca e Kolo Muani figurano nei radar della società bianconera.

Con vista giugno, invece, resta nel mirino di Giuntoli il pupillo David, osservato speciale domani nel match di Champions League contro il Lille e in scadenza di contratto con la formazione transalpina. Oltre al canadese, inoltre, come raccolto da Calciomercato.it la Juve monitora anche Daniel Maldini e per il figlio d’arte – sul quale c’è la concorrenza dell’Inter e delle altre big – può sfruttare gli ottimi uffici con il suo entourage e il Monza di Galliani.