Brutto infortunio in Serie A: esce dolorante e in lacrime

Calciatore a terra dolorante e visibilmente provato per il problema fisico che lo ha poi costretto ad abbandonare la partita in anticipo

Sono in corso due delle ultime tre partite dell’undicesima giornata di Serie A, Parma-Genoa ed Empoli-Como. La gara del ‘Tardini’ è stata subito scossa dall’infortunio di uno dei calciatori più talentuosi della squadra padrone di casa.

Parliamo di Bernabé, che al quarto d’ora si è accasciato a terra molto dolorante in conseguenza di uno scatto. Il centrocampista dei ducali si è toccato la parte anteriore della coscia destra, potrebbe trattarsi di uno stiramento ma non si può escludere un problema ben più grave vista la reazione del numero 10 gialloblù.

Le telecamere hanno ripreso Bernabé visibilmente dispiaciuto per l’uscita di scena così presto dalla gara: poco dopo ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, sorretto da due membri dello staff sanitario. Si attendono ora indicazioni più chiare circa l’entità dell’infortunio del ventitreenne spagnolo, una delle ‘rivelazioni’ di questa prima parte di stagione.

Parma, Bernabé pronto al salto in una big: Inter e Juventus lo seguono con attenzione

Bernabé sta incantando con la maglia del Parma, bravo a crederci tre anni fa quando lo prese a zero al termine della sua esperienza al Manchester City. Le qualità del catalano, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, sono sotto gli occhi di tutti. Il classe 2001 è uno dei pilastri della squadra di Pecchia, quella di oggi era la sua undicesima presenza stagionale, per un minutaggio complessivo di poco superiore ai 900′.

Del grande valore di Bernabé se ne sono accorte pure le big di Serie A, Inter e Juventus in testa. Ai nerazzurri è stato accostato come potenziale erede di Calhanoglu, nello specifico sostituto di un Asllani non certo di rimanere anche l’anno prossimo. Il suo profilo rientrerebbe perfettamente nelle nuove linee guida di Oaktree, così come in quelle della ‘nuova’ Juve di Giuntoli. Legato ai gialloblù fino a giugno 2027, il cartellino dell’ex Barça e City potrebbe costare sui 15/18 milioni di euro. Ma il prezzo rischia di salire con l’entrata in scena di società straniere, inglesi su tutte.