Scambio clamoroso con Leao: il Napoli ha deciso

Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Milan nel turno infrasettimanale, spunta il retroscena di mercato

Un clamoroso scambio di attaccanti tra Milan e Napoli: retroscena di mercato dopo la vittoria degli azzurri a San Siro.

In casa Milan tiene banco il momento di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è partito dalla panchina in occasione della partita vinta dai rossoneri sul campo del Monza, confermando di non vivere un momento felicissimo. In estate la speranza dei tifosi rossoneri e del club era che l’ex Lille potesse essere valorizzato dal tecnico connazionale Paulo Fonseca e invece finora il giocatore classe ’99 ha messo a referto solo un gol e quattro assist, troppo poco per un elemento del suo valore.

Legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 dopo il prolungamento di giugno 2023, per Rafael Leao sembra sempre più probabile l’ipotesi di una cessione, magari più in estate che in occasione della prossima finestra invernale di calciomercato. E nelle scorse ore è emerso un clamoroso retroscena di mercato legato al giocatore di origini angolane, con un possibile scambio che avrebbe potuto destare scalpore.

Calciomercato Milan, Leao e il clamoroso scambio col Napoli

A rivelarlo è stato il giornalista Gerardo Fasano nel corso di una intervista ai microfoni di AreaNapoli.it che già nei giorni scorsi aveva accennato a un forte interesse del Milan per Victor Osimhen, di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray.

Un interesse – quello del club rossonero per l’attaccante nigeriano – che non sarebbe affatto scemato, anzi. Come svelato da Gerardo Fasano, infatti, il Milan sarebbe disposto a cedere Rafael Leao al Napoli proprio per arrivare ad Osimhen che con il Napoli ha un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ad ogni modo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis “non ha intenzione di cedere l’attaccante a una rivale diretta”. Una situazione in stato embrionale, ma che potrebbe portare a clamorosi risvolti da qui alla prossima estate, dato che l’intenzione di Victor Osimhen resta quella di concludere regolarmente la stagione in Turchia dove ha già realizzato quattro gol ed altrettanti assist tra campionato ed Europa League.