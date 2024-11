Nesta è furioso: “Regolamento folle. Non sono d’accordo con Fonseca”

Il Monza esce sconfitto dall’anticipo dell’U-Power Stadium contro il Milan: le parole in conferenza stampa di Alessandro Nesta

Il Monza esce ancora a mani vuote dal match contro il Milan e si arrabbia per un’altra decisione controversa da parte dell’arbitro.

Il gol annullato a Mota a inizio gara e che fa il paio con la rete non convalidata a Vignato mercoledì in casa dell’Atalanta, non va giù ad Alessandro Nesta. L’allenatore del Monza è furioso in conferenza stampa: “I gol che sono validi devono darceli, dopo Bergamo ci hanno mandato un messaggio ‘ci scusiamo per l’errore’, ma il messaggino di scuse non basta. Così stiamo rovinando il calcio, noi che dobbiamo invece aiutarlo. É il regolamento che si deve adattare al calcio e non il contrario, così i tifosi si allontano da questo meraviglioso sport. Il calcio della gente e bisogna renderlo credibile, come succede in Inghilterra. Dico una cosa: ma il VAR così a cosa serve? Se non vai a rivederlo, tanto vale ritorno al passato. Il regolamento è folle e sta diventando troppo complesso: sta roba non esiste“.

Monza, Nesta in conferenza: “Al Milan stasera è andata bene”

Nesta si rammarica per le occasioni sprecate: “Abbiamo avuto delle palle gol clamorose nel primo tempo, potevamo fare quattro-cinque gol. Abbiamo fatto una grandissima partita come a Bergamo e mi dispiace soprattutto per i ragazzi, spero che vengano premiati presto. Non sono d’accordo con Fonseca: se il primo tempo fosse finito 3-1 per noi, non ci sarebbe stato nulla da dire. Stasera potevamo e volevamo vincere, al Milan è andata bene“.

🗣️ #MonzaMilan – #Nesta furioso in conferenza: “I gol che sono validi devono darceli, non basta un messaggino di scuse. Così stiamo rovinando il calcio e allontaniamo la gente. Il regolamento è folle: sta roba non esiste” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/euLZjlkm3H — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 2, 2024

La situazione di classifica non è delle migliori per il Monza: “Per me mancano solamente i punti. Sono consapevole però che le prestazioni non bastano e adesso servono i punti. Per salvarci ci servono le vittorie, ma giocando con questo coraggio sono convinto che presto i risultati arriveranno. È vero che segniamo poco, alle volte è questione di dettagli. Come Maldini ad esempio: è fortissimo quando calcia, è un cecchino, peccato per l’errore di oggi”, conclude Nesta.