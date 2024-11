Napoli-Atalanta, Lukaku non convince: fischi del Maradona

Ad un quarto d’ora dalla fine di Napoli-Atalanta, Conte manda in campo Giovanni Simeone e toglie Romelu Lukaku: fischi per centravanti belga.

Giornata complicatissima per Lukaku, che affronta il cliente scomodo Hien. Ancora una volta, con un difensore ben strutturato, l’attaccante del Napoli perde il confronto. E’ successo contro Bremer, ed è successo anche contro Ismajli.

Contro l’Atalanta, Big Rom è stato praticamente innocuo. Tanto gioco di sponda, rarissimamente funzionale. E solo una volta è riuscito a centrare lo specchio, con un colpo di testa piuttosto centrale ad inizio primo tempo. Quando al 76′ Conte ha tolto Lukaku per inserire Simeone, dalle tribune del Maradona è piovuto qualche fischio per la prestazione opaca dell’attaccante.

Dopo la gara contro l’Empoli, questa è la seconda vera nota storta della stagione per l’ex attaccante di Roma e Inter. Ma questa volta, è avvenuto tutto in casa, tra le mura amiche. E’ la prima volta che il Maradona reagisce ad una performance negativa di Lukaku. Il tempo per rifarsi c’è. Al prossimo weekend il Napoli affronterà la vecchia e cara conoscenza del bomber: ci sarà la trasferta a Milano per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi.