Lookman mattatore in Napoli-Atalanta: il gesto di Conte a fine primo tempo

Il gesto di Antonio Conte al termine del primo tempo di Napoli-Atalanta: ecco cos’è successo dopo le due reti di Lookman

Ademola Lookman protagonista assoluto in Napoli-Atalanta, con due gol siglati nel primo tempo. L’attaccante nigeriano sfrutta le indecisioni e le disattenzioni difensive azzurre. Nella prima marcutura, concretizza un rimpallo favorevole su un colpo di testa di un compagno; nel secondo realizza un gol da fuori area, su complicità di Meret che non arriva con i tempi giusti sul pallone.

Mister Conte impassibile sulla seconda rete di Lookman arrivata poco dopo la mezz’ora, quando il Napoli stava provando a reagire allo svantaggio. Anche in occasione dell’ultima chance della prima frazione, con cross per Pasalic lasciato liberissimo in area di rigore, il mister si è girato verso la panchina cercando confronto con lo staff tecnico, ma ha mostrato sempre calma e pacatezza nella sua area tecnica.

Al duplice fischio del primo di Doveri, Conte non ha perso tempo e ha applaudito i calciatori del Napoli invitandoli ad entrare presto negli spogliatoi. Nessuno è rimasto sul terreno di gioco, ma tutta la squadra, compresi staff e magazzinieri, ha seguito il mister e gli undici titolari.

Dopo l’intervallo, il tecnico del Napoli ha confermato le sue scelte, ma ha mandato a scaldare Neres e Raspadori per provare a dare una scossa.