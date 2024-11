La Fiorentina espugna Torino: Kean vale la zona Champions

Una sola gara alle ore 15 per la domenica dell’undicesima giornata di campionato. La sfida tra Torino e Fiorentina si è conclusa col successo della squadra di Palladino

Tutta l’attenzione del pomeriggio di Serie A era rivolta sulla sfida di Torino tra i granata padroni di casa e la Fiorentina di Palladino. Momenti opposti in stagione con la truppa di Vanoli reduce da un periodo di crisi in termini di risultati, al contrario della viola che offre un buon calcio e prospettive di alta classifica.

Il pomeriggio torinese inizia subito in salita per i granata che dopo circa un quarto d’ora perdono Adams per infortunio, andando ad allungare la lista di problemi di un attacco già privo della stella Duvan Zapata. A rompere equilibri e torpore del primo tempo è quindi la Fiorentina che manda in gol il solito Moise Kean, bravissimo ad approfittare di una enorme disattenzione della difesa di casa. Lancio di Ranieri e lettura totalmente errata di Maripan che di fatto spalanca la porta alla zampata vincente dell’ex attaccante della Juventus.

Un colpo che il Torino accusa e che pone la Fiorentina in una condizione di maggiore tranquillità nella gestione della gara soprattutto nella prima metà di ripresa.

Torino-Fiorentina, solo pali nella ripresa: decisivo Kean

Le chance concrete latitano almeno fino alla metà del secondo tempo quando Pedersen ha sfiorato il gol del pari con un destro affilato che si è stampato sul palo.

Lo spavento risveglia di nuovo la Fiorentina che risponde con un altro legno, stavolta del neo entrato Mandragora su punizione che ha rischiato subito di chiudere i conti. Nel finale a nulla è valso il valzer di sostituzioni: il risultato non cambia più. Vittoria esterna della Fiorentina che vola in classifica.

Torino-Fiorentina 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 41′ Kean (F)

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze (st 18′ Ilic), Ricci (st 33′ Linetty), Vlasic (st 33′ Karamoh), Sosa (st 18′ Lazaro); Adams (pt 17′ Njie), Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Masina, Vojvoda, Ciammaglichella, Dembele, Gineitis. All. Vanoli.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson (st 18′ Adli); Colpani (st 18′ Ikone), Beltran (st 30′ Mandragora), Sottil (st 18′ Kouame); Kean (st 40′ Biraghi). A disp. Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Rubino. All. Palladino.

Ammoniti: Ilic (T), Ricci (T), Bove (F).

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti Capaldo-Politi. IV Uomo: Santoro. Var: Di Paolo. Avar: Ghersiniù

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Atalanta e Fiorentina 22, Inter e Juventus 21, Lazio 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare