Juric non le manda a dire: “Gomitata netta, ennesimo danno contro la Roma”

Ennesima sconfitta stagionale, non senza polemiche, per la Roma di Ivan Juric: le parole dell’allenatore giallorosso al termine della sfida in casa del Verona

Sconfitta dolorosissima per la Roma, beffata nel finale di gara della trasferta di Verona dal guizzo di Harroui nel match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Ai giallorossi non bastano il primo sigillo di Soulé e il solito Dovbyk per uscire con un risultato positivo dal Bentegodi, anche se non mancano le polemiche a fine partita. Ivan Juric punta il dito contro la direzione arbitrale: “Gomitata netta di Magnani, lo spacca. Non è un leggero contatto. Ennesimo danno nei confronti della Roma – chiosa l’allenatore della Roma a ‘Sky Sport’ – Abbiamo creato tante occasioni regalando dei gol. Quando fai gli errori, li paghi. Questo qui è fallo, c’è poco da dire. Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo fatto una partita d’intensità pazzesca”.

Verona-Roma, la rabbia Juric a fine partita: “Grave errore dell’arbitro sul secondo gol”

L’ennesima sconfitta in campionato – che arriva dopo il successo in settimana contro il Torino – potrebbe costare caro a Juric, con la panchina croato nuovamente bollente.

L’allenatore della Roma è comunque soddisfatto della prova odierna della sua squadra: “I ragazzi hanno giocato ad ottimi livelli. Abbiamo commesso degli errori noi e poi c’è questo errore grave dell’arbitro sul secondo gol. Stiamo commenttendo errori troppo grossi. Diamo la palla agli avversari per fare gol. Speriamo passi questo momento. Firenze è stata una vergogna, non c’entra niente con questa partita – conclude Juric – Lì è stato un disastro totale. Non so spiegare questi errori gravi”.