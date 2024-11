Game over Fonseca: il verdetto ‘spacca’ in due il Milan

Rafa Leao e Paulo Fonseca su posizioni contrapposte, il mondo Milan si spacca: ecco chi dei due viene ‘scelto’ nel braccio di ferro

Iniziava la stagione con grandi ambizioni, il Milan, ripartendo per un nuovo ciclo dopo il quinquennio con Stefano Pioli al timone. Ma l’avventura di Paulo Fonseca in panchina non è partita con i migliori auspici, tutt’altro. L’allenatore portoghese non è l’unico responsabile di questo momento, con le mosse della dirigenza e le prestazioni dei calciatori a propria volta sotto accusa. Ma il tema del momento sta diventando la gestione, da parte del tecnico ex Roma, di Rafael Leao. Nonostante il successo confortante ottenuto contro il Monza.

Il numero 10 milanista non ha iniziato l’annata in maniera scintillante, accendendosi solamente a sprazzi. Ma nelle ultime partite qualcosa sembra essersi rotto tra lui e l’allenatore, viste le esclusioni in serie. Fonseca, da parte sua, sta cercando di ridimensionare il caso, ma è inevitabile che si finisca per parlare del fatto che un giocatore di tale talento, per quanto discontinuo, sia finito in questo momento di fatto ai margini. E il dibattito infuria tra chi sostiene le ragioni dell’una o dell’altra parte.

Milan, è stato deciso: i tifosi votano Leao, Fonseca va ko

Dell’argomento, abbiamo parlato nel consueto sondaggio della redazione di Calciomercato.it su ‘X’. La domanda verteva proprio sul rapporto complicato tra Leao e Fonseca, chiedendo di schierarsi dall’una o dall’altra parte.

Si è trattato, in verità, di un sondaggio piuttosto equilibrato, dove pochi voti hanno fatto la differenza. Una lieve maggioranza è stata a favore di Leao, che ha ricevuto il sostegno del 51,4% dei votanti. Mentre il 48,6% si è espresso a favore di Fonseca, ritenendo che l’allenatore milanista sia nel giusto nelle proprie valutazioni. Di sicuro, del tema si continuerà a parlare per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Una vicenda che potrebbe segnare profondamente l’annata milanista e anche influire sulle future valutazioni dirigenziali di mercato, nell’uno e nell’altro caso.