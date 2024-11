DIRETTA Serie A, Verona-Roma: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Zanetti e la Roma di Juric in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Verona in una gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vogliono dare una svolta alla propria stagione che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

I giallorossi dell’ex Ivan Juric vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Torino nel turno infrasettimanale. L’obiettivo è quello di portare a casa altri tre punti per continuare a risalire la classifica e prepararsi al meglio alla partita di giovedì in Europa League contro i belgi del Royale Union Saint Gilloise. Reduci da tre sconfitte consecutive contro Monza, Atalanta e Lecce, i gialloblu del pericolante Paolo Zanetti – privi degli squalificati Belahyane e Tchatchoua – puntano invece ad ottenere un risultato positivo per provare ad allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, gli scaligeri si imposero con il risultato di 2-1 grazie ai gol messi a segno da Duda e Ngonge prima della rete di Aouar. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verona e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Roma

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All.: Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 25, Atalanta e Fiorentina 22, Inter e Juventus 21, Lazio 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare