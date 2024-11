DIRETTA Serie A, Inter-Venezia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Inter-Venezia chiude il programma domenicale dell’undicesima giornata di Serie A e verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla convincente vittoria in casa dell’Empoli e a una settimana dallo scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli, l’Inter non può permettersi passi falsi nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Meazza, i nerazzurri ospiteranno il Venezia, rigenerato dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese nel turno infrasettimanale. Rispetto alla trasferta in terra toscana, Simone Inzaghi ha ritrovato Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, che sono tornati nella lista dei convocati dopo gli infortuni muscolari accusati all’Olimpico contro la Roma lo scorso 20 ottobre.

Il tecnico piacentino sarà così in grado di dosare meglio le forze in vista del big match di Champions League contro l’Arsenal del 6 novembre. Eusebio Di Francesco, dal canto suo, ha chiesto ai suoi ragazzi di vendere cara la pelle e di non lasciare nulla d’intentato, nonostante l’alto coefficiente di difficoltà della sfida odierna. L’ultimo scontro diretto in Serie A tra le due squadre risale al 22 gennaio del 2022, quando i nerazzurri si imposero a San Siro per 2-1 con le reti di Barella e Dzeko che ribaltarono l’iniziale vantaggio veneto firmato da Henry. In tutto, sono quattro i precedenti a Milano con altrettanti successi dei padroni di casa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 25, Atalanta e Fiorentina 22, Inter* e Juventus 21, Lazio* 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Empoli* 11, Como*, Cagliari* e Parma* 9, Monza, Venezia* e Lecce 8, Genoa* 6.

*una partita in meno