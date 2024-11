Milan, il tempo è già scaduto: “Imbarazzante”

Monza-Milan, la presa di posizione arriva all’istante: nuova bufera rossonera, hanno scritto la parola fine

Da pochi istanti si è chiuso un primo tempo piuttosto complicato per il Milan, che però i rossoneri sono stati abili a chiudere in vantaggio grazie al sigillo di Reijnders. Capitalizzando al massimo una ripartenza fulminea impreziosita da un cross al bacio di Pulisic, i rossoneri hanno bucato la linea arretrata del Monza trovando il bersaglio grosso al tramonto della prima frazione di gioco. I padroni di casa, però, hanno avuto le loro occasioni per far male alla difesa, creando i presupposti per passare in vantaggio grazie a Mota e a Maldini.

Al contrario, dopo un approccio intenso, gli ospiti si sono affidati soprattutto ad azioni di contropiede per ribaltare il fronte e provare a creare i presupposti per far male alla retroguardia avversaria. La scelta di Fonseca di non puntare dall’inizio su Rafa Leao – almeno fino a questo momento – non ha pagato. A non essere apprezzata sui social, però, è stata soprattutto la prestazione di Alvaro Morata. Poco ‘cattivo’ sotto porta, l’attaccante spagnolo non è riuscito a capitalizzare le diverse occasioni avute sui piedi (e sulla testa), dando spesso l’impressione di non riempire bene l’area di rigore. Non è un caso, sotto questo punto di vista, che alcune delle migliori prestazioni stagionali dell’ex Atletico Madrid siano avvenute proprio quando a riempire l’area c’era Tammy Abraham. Ad ogni modo, ecco una carrellata di reazioni social che hanno fatto immediatamente il giro del web:

Morata davvero apprezzabile per il lavoro sporco e i km di sacrificio, ma poi non è mai lucido sotto porta.

Ci vorrebbe un bomber accanto a lui — Konic 🔴⚫️ (@RossoneroKonic) November 2, 2024

morata proprio non ce la fa a segnare — side_antiredbird (@sidemilanista) November 2, 2024

Io vorrei capire perché abbiamo comprato Morata per fargli fare il mediano E vorrei sapere cosa passa nella testa di un allenatore che prepara una partita sugli inserimenti di Terracciano — Mich (@mich99_____) November 2, 2024

Secondo me Morata aveva colpito di testa cercando la porta. Comunque ritmo semplicemente IMBARAZZANTE — Enrico (@henry180566) November 2, 2024

Morata imbarazzante ahaahahahahah — Artikk365 (@artikk365) November 2, 2024

Con tutto lo spazio che aveva, Morata è riuscito a prendere il difensore. Scarso da far rimpiangere Kalinic. #MonzaMilan — Andrea (@iosonoaerdna) November 2, 2024

Grande TJ insegna a Morata come si centra una porta di testa… #MonzaMilan — Andrea#17 (@AndreaDamon17) November 2, 2024