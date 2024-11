Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare”

Non ancora al top della forma dopo l’infortunio al costato, Teun Koopmeiners non si è reso protagonista di una prestazione appariscente contro l’Udinese. Reazione immediata

Desiderosa di ritornare subito al successo dopo il deludente pareggio contro il Parma, la Juventus ha approcciato nel migliore dei modi la gara contro l’Udinese, stappando la partita nella prima frazione di gioco salvo poi amministrare il doppio vantaggio nella ripresa, contenendo il ritorno dei friulani.

Buona la prestazione complessiva dei bianconeri, che sa si esclude la traversa colpita da Lucca non hanno quasi mai sofferto la verve dei padroni di casa. Merito anche di un approccio difensivo molto più accorto, galvanizzato anche dal pressing degli esterni e di Koopmeiners. Proprio il tuttocampista olandese, pur non rendendosi protagonista di una prestazione appariscente, è stato comunque molto utile nell’indirizzare la linea di pressione avversaria. Il gol divorato a tempo scaduto, però, ha impedito all’ex Atalanta di sbloccare il suo score in bianconero. Proprio questa duplice prospettiva – tra errori sottoporta e importanza nell’impostazione di gioco – è la direttrice che sta guidando i commenti dei tifosi sui social. Ecco una rapida carrellata di commenti:

E anche oggi #Koopmeiners incide e segna domani… #UdineseJuventus — Marco Doda (@MarcoDod46) November 2, 2024

Koopmeiners come tutti i fenomeni crea dipendenza, c’è poco da fare. È fondamentale in tutte le fase del gioco, con palla o senza, nelle indicazioni continue che dà e nell’atteggiamento. — Davide Michel le Roi (@Michel_le_Roi) November 2, 2024

Ottimo, bisogna continuare così.

Quanto è importante #Koopmeiners per questa #Juventus mamma mia, deve solo ricordarsi come si tira dato che è il terzo goal che si mangia.

Bene anche #Vlahovic, soprattutto nel secondo tempo, bene Digre e la difesa.

Testa al derby — MomoSaid (@MomoSaidMomo) November 2, 2024

Koopmeiners ha più difficoltà di CR7 a segnare il primo goal con la Juventus. — Michael (@michael96_g) November 2, 2024

Koopmeiners sarà ora dia una registrata ai piedi. — Filippo R. (@filo_78) November 2, 2024

Koopmeiners 70mln

Douglas Luiz 60mln Grande mercato di Giuntoli… — Jjuli🦅 (@jjuli_24) November 2, 2024

#Koopmeiners utile e concreto a centrocampo, sotto porta é il giocatore più scarso mai visto. #UdineseJuve — Alex (@SirAx_85) November 2, 2024