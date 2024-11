Chiesa fa impazzire le big di Serie A: chi è davanti a tutti

Il futuro di Federico Chiesa andrà chiarito nelle prossime settimane, ma intanto le big di Serie A sono pronte a sfidarsi per l’attaccante: cosa sta succedendo

Federico Chiesa sperava sicuramente in un avvio di stagione diverso con la maglia del Liverpool. L’esterno offensivo era molto felice di unirsi a un club così importante e in cui sarebbe potuto tornare nel ruolo a lui più congeniale, ma finora le cose non sono andate per nulla bene con i Reds.

Infatti, fino a questo momento, ha giocato solo uno spezzone in Premier League con il suo nuovo club e soprattutto Arne Slot ha detto pubblicamente che non è ancora in condizione fisica per essere al livello richiesto, nonostante i tanti impegni che gli inglesi devono affrontare in questa prima parte di stagione.

L’allenatore spera di poter colmare le sue mancanze il prima possibile, ma intanto non si sono fatti attendere i rumors di calciomercato, che il tecnico non ha ancora del tutto smentito.

Chiesa può lasciare il Liverpool già a gennaio: quali club italiani lo seguono

In Italia, Chiesa ha sempre avuto molti estimatori e di sicuro, se il Liverpool dovesse aprire alla sua partenza, in tanti non si farebbero trovare impreparati. Attenzione in particolare al Milan: la società rossonera è ancora alle prese con il caso relativo Rafael Leao, ma un ricambio sugli esterni potrebbe essere molto utile al club per tentare di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Di certo, non c’è solo il Diavolo che vorrebbe tentare l’affondo. Anche l’Inter, accostata a più riprese al calciatore in caso di eventuale addio a parametro zero, potrebbe fare un tentativo, soprattutto se le condizioni saranno particolarmente favorevoli e le richieste di ingaggio non molto alte.

Forse chi ne avrebbe più bisogno è la Roma, e infatti anche i giallorossi, anche se con De Rossi in panchina, non hanno mai nascosto il loro interesse per l’ex Juve. Infine, non è detto che il Napoli non possa tornare a farsi sotto, nonostante le alternative non manchino in quella zona di campo.