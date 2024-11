Alluvione in Spagna, tra le vittime c’è un ex giocatore del Valencia

Anche il mondo del calcio viene colpito dalla tragedia che in questi giorni ha travolto la Spagna e la regione di Valencia

Un ex calciatore del Valencia tra le oltre 150 vittime della Dana, il fenomeno atmosferico che si è abbattuto sulla regione spagnola di Valencia.

Ex calciatore del Valencia, José Castillejo è morto a soli 28 anni a causa degli effetti devastanti della Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito gravemente la Spagna, causando più di 158 vittime e devastando in particolare il territorio della regione di Valencia. Centrocampista classe ’96 e originario proprio di Valencia, Castillejo è deceduto travolto dalla furia delle acque che in queste ore hanno devastato la regione valenciana, portando anche al rinvio delle partite Valencia – Real Madrid e Villarreal – Rayo Vallecano e di tutti gli eventi sportivi e non previsti in zona.

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA José Castillejo formó parte de la @Academia_VCF hasta etapa juvenil y ha militado en varios equipos de la Comunitat Valenciana. DEP pic.twitter.com/glsR3UKTfF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2024

La notizia ha suscitato una reazione di profondo rammarico anche da parte della squadra di calcio del Valencia, che sui social ha espresso cordoglio dicendosi “profondamente addolorato per la morte di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana. José Castillejo ha fatto parte dell’Accademia del Valencia fino alle giovanili e ha giocato per diverse squadre della comunità valenciana”.

Alluvione in Spagna, morto l’ex Valencia José Castillejo

José Castillejo aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Valencia, club nel quale ha militato fino all’età di 19 anni. Successivamente, ha vestito le maglie di diverse società. Nella stagione 2015-2016, ha iniziato con il Paterna nella prima parte della stagione, per poi trasferirsi all’Eldense in Segunda División B. Ha inoltre giocato con il Recambios Colon, il Roda, il Torre Levante e il Vilamarxant, dove ha concluso la sua carriera calcistica nel 2020.

Anche il Real Saragozza ha voluto esprimere le proprie condoglianze, dichiarando: “Vogliamo mandare le nostre più sentite condoglianze per la morte di José Castillejo e mostriamo tutto il nostro sostegno alla sua famiglia e ai suoi amici in questi tempi difficili”.

Infine,l’Eldense Sports Club ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media: “Una terribile notizia ci giunge a causa della catastrofica Dana. L’Eldense è profondamente dispiaciuto per la scomparsa all’età di 28 anni di José Castillejo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace”.